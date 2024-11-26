"Все знают, что старшие в душе насилуют младших": Инна Мирошниченко "убила" подробности жизни украинских сирот

Вы узнаете:
- Что происходит с детьми-сиротами
- О чем говорила Инна Мирошниченко
Юрист и телеведущая Инна Мирошниченко, которая несмотря на сложности, делится историей усыновления в своей социальной сети Instagram, на этот раз не просто удивила подробностями жизни в детском доме, она буквально "убила" теми событиями, которые происходят с сиротами в детских учреждениях.
В интервью Алине Дротюк она рассказала, что все знают о том, что в интернате старшие мальчики насилуют младших детей, которые имеют проблемы со здоровьем, расстройства, которые не дают им себя защитить или пожаловаться.
"Мне постоянно пишут волонтеры, что старшие дети в душе насилуют младших, у которых есть расстройства аутического спектра или другие расстройства, которые не дают им возможности защитить себя или пожаловаться. А если жалуется, то жертву отправляют в психиатрическую больницу", - говорит Инна.
Она также уточняет, что если изнасиловали ребенка, который может пожаловаться, тогда в психбольницу едет насильник.
"Все об этом знают, мне ни раз писали о том, что старший такой-то в душе насилует младших. И никто не говорит, чтобы остановились. И если уже кто-то пожалуется, тогда старшего побьют, а младшего прогонят", - рассказывает она.
Инна добавляет, что можно было бы подумать, что это все сплетни, ведь об этом ей рассказывают люди. Но был ребенок, который сам говорил о происшествии. "Да, это я. В шкафу насиловали", - делится страшными подробностями она.
Наказание после насилия - "стандартное". "Поставили на колени, дали по хребту и отправили в психушку", - рассказывает многодетная мама.
Мирошниченко добавляет, что насильника не исключили из заведения, чтобы тот "доучился". Между тем, младшей жертве было 8 лет.
Женщина добавляет, что старший ребенок, который изнасиловал младшего, прямо во время урока смотрел порнографический контент. "Мы не знаем, какие причины этого, возможно он болен, возможно у него неконтролируемое сексуальное влечение, а возможно он просто не понимает, что то, что он только что видел - не окей", - анализирует она. По словам Мирошниченко, все равно - это такой же ребенок, которому нужна коррекция.
Мама четверых детей добавляет, что когда она спросила о том, как так случилось, что не была вызвана полиция, заместитель директора по учебно-воспитательной работе сказал: "Та вы их послушайте, они вам расскажут".
Инна добавляет, что такая ситуация повторяется практически во всех учебных заведениях.
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Ранее Главред писал о том, что Инна Мирошниченко шокировала кадрами и подробностями того, как живут дети в одном из интернатов.
Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.
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Кто такая Инна Мирошниченко?
Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.
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