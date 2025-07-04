Путинист Басков рассказал о состоянии Киркорова и о том, что тот не может справиться.

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Филипп Киркоров / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Что рассказал Басков о Киркорове

При чем тут снова "дверь"

Путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, вывалил неожиданную правду о состоянии своего друга-путиниста Филиппа Киркорова.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Басков сообщил, что Киркорову, как и другим людям, приходится сталкиваться с трудностями.

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"То, что мы артисты, не значит, что мы чем-то отличаемся от других. Когда закрывается дверь, у нас бывает своя какая-то неуверенность, депрессия", - выдал он правду о состоянии больного путиниста.

Филипп Киркоров заметно похудел / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Как известно, Киркоров пострадал во время собственного концерта. В ходе выступления файер-установка обожгла руку путиниста. Однако позже Киркоров загремел в больницу и до сегодня не может прийти в себя.

РосСМИ гадают, какой же болезнью заболел Филя, учитывая его изможденный болезненный вид, а также резкое похудение.

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Ранее Басков неожиданно признался в своей мужской несостоятельности. Басков недавно признался, что в интимном плане "не потянет" 20-летних девочек. Между тем, он добавил, что ему подойдут 28-летние.

Кроме того Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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