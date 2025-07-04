"Он боится правды": Шарлиз Терон обвинила режиссера в домогательствах

Инцидент произошел во время одного из первых прослушиваний актрисы в 1994 году.

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Шарлиз Терон обвинила режиссера в домогательствах / Коллаж Главред, фото Instagram/charlizeafrica

Кратко:

Терон не называет имя режиссера

Спустя 8 лет тот же режиссер вновь обратился к ней с предложением о работе

"Оскароносная" актриса Шарлиз Терон раскрыла подробности о пережитых на раннем этапе карьеры интимных домогательствах со стороны известного режиссера. Об этом она сообщила в подкасте Call Her Daddy.

По ее словам, она стала жертвой харассмента со стороны известного голливудского постановщика, имя которого актриса называть не стала. Терон заявила, что инцидент произошел во время одного из первых прослушиваний актрисы в 1994 году, когда ей самой было всего 19. "Кастинг" проходил прямо в доме режиссера в субботу вечером, а сам он открыл ей дверь в шелковой пижаме. В какой-то момент мужчина положил руку девушке на колено, после чего она "извинилась и ушла".

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"Не хочу произносить его имя, но он знает, что речь идет именно о нем. Если кто-то когда-нибудь спросит меня напрямую, я отвечу. Нравится, что он боится правды, которая может всплыть в любой момент", - сообщил Шарлиз.

Спустя восемь лет тот же режиссер вновь обратился к ней с предложением о работе, но на ее прямой вопрос о том эпизоде "ушел от разговора". Также она уточнила, что о домогательствах она впервые заявила еще в 2019 году, после чего режиссер занервничал и написал ей письмо, в котором заявил, что она все неправильно поняла.

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Кто такая Шарлиз Терон Шарлиз Терон - американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения, продюсер. Стала известной в конце 1990-х годов благодаря ролям в фильмах "Два дня в долине" (1996), "Могучий Джо Янг" (1998), "Адвокат дьявола" (1997) и "Правила виноделов" (1999). В 2004 году получила "Оскар" за роль женщины - серийной убийцы в фильме "Монстр". Для съёмок фильма Терон набрала 14 килограммов, изуродовала лицо гримом, который сделал её неузнаваемой, и была вынуждена носить контактные линзы. "Оскар" помог ей в 2006 году войти в список самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде по версии журнала "The Hollywood Reporter". По размеру своих гонораров Терон занимала в 2006 году седьмое место после Холли Берри, Камерон Диаз, Дрю Бэрримор, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, и Николь Кидман. При этом Терон заработала по $10 млн за свои роли в фильмах "Северная страна" и "Эон Флакс".

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