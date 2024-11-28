"В первый  же день": Инна Мирошниченко попала в ДТП и травмировала ногу

Инна Мирошниченко рассказала, что с ней случилось.

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Инна Мирошниченко попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Мирошниченко

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Инна Мирошниченко уехала на Бали

Там она попала в аварию на мопеде и повредила ногу

Юристка, блогер и жена ведущего Тимура МирошниченкоИнна Мирошниченко отправилась на долгожданный отдых. Местом для отпуска она выбрала Бали, где планировала пройти определенное духовное очищение.

Увы, как рассказала блогер в своих соцсетях, в районе Чанга ее поджидало несчастье: она попала в аварию на мопеде - в ее скутер врезался другой водитель, из-за чего она поранила ногу. По иронии судьбы Инну ранее заверяли, что ДТП на Бали практически не случаются.

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"В первый же день после слов: "А как тут полиция разруливает ДТП?" и ответа: "Тут почти не бывает ДТП", в меня въехал мопед, оставив на ноге Bali kiss (синяк, гематома, ушиб - прим. редактора)", - написала Мирошниченко.

Впрочем, блогерша решила сохраниться позитивный настрой, а весь негатив тщательно "счистить" с себя в местных храмах.

"Пошла смывать с себя напряжение, стресс, и все, что привезла из дома", - поделилась Инна Мирошниченко.

Инна Мирошниченко на Бали / фото: скрин instagram.com, Инна Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

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