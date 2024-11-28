"В первый  же день": Инна Мирошниченко попала в ДТП и травмировала ногу

Краткое содержание:
- Инна Мирошниченко уехала на Бали
- Там она попала в аварию на мопеде и повредила ногу
Юристка, блогер и жена ведущего Тимура МирошниченкоИнна Мирошниченко отправилась на долгожданный отдых. Местом для отпуска она выбрала Бали, где планировала пройти определенное духовное очищение.
Увы, как рассказала блогер в своих соцсетях, в районе Чанга ее поджидало несчастье: она попала в аварию на мопеде - в ее скутер врезался другой водитель, из-за чего она поранила ногу. По иронии судьбы Инну ранее заверяли, что ДТП на Бали практически не случаются.
"В первый же день после слов: "А как тут полиция разруливает ДТП?" и ответа: "Тут почти не бывает ДТП", в меня въехал мопед, оставив на ноге Bali kiss (синяк, гематома, ушиб - прим. редактора)", - написала Мирошниченко.
Впрочем, блогерша решила сохраниться позитивный настрой, а весь негатив тщательно "счистить" с себя в местных храмах.
"Пошла смывать с себя напряжение, стресс, и все, что привезла из дома", - поделилась Инна Мирошниченко.
Тимур и Инна Мирошниченко - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.
Также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.
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Кто такая Инна Мирошниченко?
Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.
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