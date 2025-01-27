Третья авария за год: сын-бунтарь Джоли и Питта устроил ДТП

Пакс Джоли-Питт имеет весьма специфическое представление о безопасной езде.

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Пакс Джоли-Питт попал в аварию - что произошло с сыном Джоли и Питта / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Пакс отпустил управление электровелосипеда и врезался в машину

Летом 2024 года парень уже попадал в подобную аварию.

Один из сыновей голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс Тиен Джоли-Питт продолжает испытывать свою судьбу на прочность. Через полгода после аварии, в которой он на электровелосипеде врезался в машину, 21-летний парень вновь оказался участником ДТП.

Как сообщает издание Daily Mail, Пакс катался по Голливуду на электровелосипеде. Он не держался руками за руль, в результате чего влетел в бок припаркованного автомобиля с пассажирами.

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К счастью, никто от этого столкновения, кроме двери машины и велосипеда Джоли-Питта, не пострадал. Пассажиры помогли парню подняться - он был в шлеме и защитных перчатках, благодаря чему, в отличие от прошлого инцидента, отделался лишь легким испугом.

За последний год это - уже третья авария звездного наследника. За несколько месяцев до его летнего столкновения и госпитализации Пакс Тиен Джоли-Питт врезался на личном автомобиле в другую машину. Новый инцидент с участием сына ни один из родителей пока не прокомментировал.

Pax Jolie-Pitt, the son of Angelina Jolie, is making headlines again for his adventures on the same bike he was riding when he had a serious accident last year.



Pax was showing off his skills, performing tricks with confidence. However, things took an unfortunate turn when he… pic.twitter.com/EudQXOsoT0 — backgridus (@BackgridUS) January 26, 2025

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Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Кто такой Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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