Настя Приходько нецензурно выругала участие Украины в Евровидении

Кратко:
- Настя Приходько раскритиковала участие Украины в Евровидении во время войны
- Певица рассказала, куда стоит вложить потраченные на конкурс средства
Украинская певица Настя Приходько, как бывшая конкурсантка Евровидения, дала свою оценку тому, что во время полномасштабной войны артисты из Украины участвуют в этом международном соревновании. В обсуждении спорного вопроса она не смогла сдержать эмоции.
Так артистка в беседе с Натальей Влащенко не стала отрицать, что поддержка "культурного фронта" во время войны крайне важна. Однако смысла в участии Украины конкретно в Евровидении она не видит.
"Я, как человек с культурного фронта, должна сейчас сказать: "Да, обязательно (нужно участие в Евровидении - прим. редактора), это развитие нашей культуры". Но, по большому счету, оно [ничуть - неценз.] не нужно нам. Оно не имеет ни одного сейчас значения от слова совсем", - убежденно заявляет Настя Приходько.
Свою позицию она мотивирует тем, что деньги, выделенные на подготовку к конкурсу, в нынешнем положении можно потратить с большей пользой для страны: "Конкурс просто лишний раз помогает нашим артистам хоть как-то не стоять на месте. Это какое-то развитие. Это эмоция, от которой зависят артисты. Это соперничество, которого сейчас всем не хватает. Это было. Но если мы уже говорим о войне, то я против. Потому что деньги, которые выделяются из бюджета нашей страны... Я бы на эти деньги помогла бы переселенцам".
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Кто такая Анастасия Приходько
Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.
В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.
По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.
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