Настя Приходько нецензурно выругала участие Украины в Евровидении

Как "выпускница" конкурса Приходько оценила его важность для нашей страны сегодня.

https://stars.glavred.info/nastya-prihodko-necenzurno-vyrugala-uchastie-ukrainy-v-evrovidenii-10620128.html Ссылка скопирована

Настя Приходько новости - Настя Приходько не одобрила участие Украины в Евровидении во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official

Кратко:

Настя Приходько раскритиковала участие Украины в Евровидении во время войны

Певица рассказала, куда стоит вложить потраченные на конкурс средства

Украинская певица Настя Приходько, как бывшая конкурсантка Евровидения, дала свою оценку тому, что во время полномасштабной войны артисты из Украины участвуют в этом международном соревновании. В обсуждении спорного вопроса она не смогла сдержать эмоции.

Так артистка в беседе с Натальей Влащенко не стала отрицать, что поддержка "культурного фронта" во время войны крайне важна. Однако смысла в участии Украины конкретно в Евровидении она не видит.

видео дня

"Я, как человек с культурного фронта, должна сейчас сказать: "Да, обязательно (нужно участие в Евровидении - прим. редактора), это развитие нашей культуры". Но, по большому счету, оно [ничуть - неценз.] не нужно нам. Оно не имеет ни одного сейчас значения от слова совсем", - убежденно заявляет Настя Приходько.

Свою позицию она мотивирует тем, что деньги, выделенные на подготовку к конкурсу, в нынешнем положении можно потратить с большей пользой для страны: "Конкурс просто лишний раз помогает нашим артистам хоть как-то не стоять на месте. Это какое-то развитие. Это эмоция, от которой зависят артисты. Это соперничество, которого сейчас всем не хватает. Это было. Но если мы уже говорим о войне, то я против. Потому что деньги, которые выделяются из бюджета нашей страны... Я бы на эти деньги помогла бы переселенцам".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула перенес пять операций. Активист последние два десятилетия борется за сохранение зрения.

Также известный ведущий и один из создателей тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников прокомментировал мобилизацию и состоит ли он на воинском учете.

Читайте также:

Кто такая Анастасия Приходько Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред