Украинская народная песня "разрывает" TikTok: "Парова машина" стала настоящим хитом

Видео исполнения Паровой машины собрало уже более почти 900 тысяч просмотров и тысячи комментариев

Ярина Квасний / скриншот с видео

В Сети несколько недель набирает популярность аутентичная народная песня "Парова машина", которую исполнила певица и литературовед Ярина Квасний.

В украинском сегменте TikTok композиция уже стала "вирусной" - ее начали массово перепевать, использовать ее в своих видео и танцевать под нее.

Видео собрало уже более почти 900 тысяч просмотров и тысячи комментариев. Пользователи сети восхищаются голосом Ярины, а некоторое даже просят ее исполнить композицию под их окнами.

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Напомним, ранее легенда украинской рок-музыки и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка назвал Надю Дорофееву и Потапа (Алексея Потапенко) "патриотическими циниками", комментируя их песни на украинском языке.

Также сообщалось, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

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