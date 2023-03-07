Украинская народная песня "разрывает" TikTok: "Парова машина" стала настоящим хитом

В Сети несколько недель набирает популярность аутентичная народная песня "Парова машина", которую исполнила певица и литературовед Ярина Квасний.
В украинском сегменте TikTok композиция уже стала "вирусной" - ее начали массово перепевать, использовать ее в своих видео и танцевать под нее.
Видео собрало уже более почти 900 тысяч просмотров и тысячи комментариев. Пользователи сети восхищаются голосом Ярины, а некоторое даже просят ее исполнить композицию под их окнами.
@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! "Парова машина" — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня#музика#лесяквартиринка#кіностудіядовженка#шулявка#акустика#співаємо#олексій#вспишка#відео#спів#українське#україна#співи#дахдотерс#дах#паровамашина#singing#sing#song#songs#ukrainian#ukrainiangirl#ukrainiansong♬ оригінальний звук - Kvas.nii
Напомним, ранее легенда украинской рок-музыки и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка назвал Надю Дорофееву и Потапа (Алексея Потапенко) "патриотическими циниками", комментируя их песни на украинском языке.
Также сообщалось, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.
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