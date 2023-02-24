"Мама, не плачь, я вернусь": Барских до слез растрогал фанатов песней-посланием в годовщину войны

Макс Барских довел до слез фанатов треком, в которой обратился к матерям защитников Украины. И напомнил, что те не отдадут оккупантам Родину.

Макс Барских / коллаж фото УНИАН

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину известный украинский поп-певец Макс Барских презентовал новый трек "Мама, не плачь" на своем YouTube-канале.

Его исполнитель посвятил всем матерям, которые ждут своих сыновей домой с войны.

"Благодарю вас, мои несгибаемые земляки. Вы есть вдохновение для меня в эти трудные, но исторические времена. Эту песню я посвящаю не киборгам, не мифическим супергероям, а обычным украинским сыновьям, дочерям, родителям и мамам. Только люди из крови и плоти могут преодолеть зло, и это произойдет. А пока поем душой!", – написал Барских.

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Фолловеры и поклонники певца очень высоко оценили трек.

"Макс, як завжди в саме серденько. Невероятно проникновенная песня. Голос, слова, мелодия - трогает до слез", "Твоя музыка придает силу уже год, в эти трудные времена она вдохновляет и мотивирует. Спасибо за все треки!", − написали вони.





Напомним, ранее коллега Макса Барских по сцене, певица Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

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