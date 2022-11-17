Барских объяснил, почему украинцы страстно желают оградить себя от всего русского

Макс Барских / коллаж фото УНИАН

Известный украинский поп-певец Макс Барских пояснил, почему украинцы стараются оградить себя от всего русского (включая язык, культуру и все такое прочее). Свою позицию артист раскрыл в интервью эстонскому изданию Delfi.

"Таковы реалии и результат жестокой вероломной войны России против украинского народа. Сейчас мало кто будет искать хорошего русского, пока гибнет украинский народ, но. Русские сами должны себя найти и спасти от позора, как минимум для будущего своих детей. Они должны делать поступки, а не отсиживаться, ожидая результата. Эта война обязательно разрушит режим Путина. Но вот только почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление России от их тирана. Может быть, русским по всему миру стоит чуть поработать для самих же себя, ради детей и чести?", –сказал Барских.

По языковому вопросу ‒ певец убежден, что русскому языку нет места в Украине, до тех пор, пока продолжается кровавая оккупационная война.

"Дальше все будет зависеть от тех поступков, которые все же, я надеюсь, смогут сделать русские люди, чтобы показать, что они не отождествление России вчерашнего дня. Но это будет в будущем. Сейчас об этом сложно рассуждать", – подытожил артист.

Напомним, ранее коллега Макса Барских по сцене, певица Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

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