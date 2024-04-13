Украинка сняла яркий клип британской мегазвезде Dua Lipa

Известная британская певица албанского происхождения Dua Lipa выпустила новый яркий клип под названием Illusion, который сняла его украинская режиссерка Таню Муиньо. Певица опубликовала трек на своих каналах в Сети.
Клип снимали муниципальном бассейне Piscina Municipal de Montjuïc в Барселоне. В клипе артистка выступает в интересных костюмах, танцует на крыше небоскреба, в воде и так далее.
На данный момент известно, что сингл Illusion попадет в новую пластинку Липы Radical Optimism. Певица уже выпустила два предыдущих сингла Houdini и Training Season, которые уже завоевали популярность у фанатов.
К слову, Муиньо начинала с клипов украинских знаменитостей ‒ Monatik, Насти Каменских, Мишель Андраде, но потом переключилась на западных звезд - Cardi B, Кэти Перри, Бритни Спирс, Элтона Джона и многих других.
В 2021 году видеоработа, которую она сняла на песню Montero (Call Me By Your Name) скандального американского рэпера Lil Nas X, победила в главной номинации "Лучшее видео года" премии MTV Video Music Awards 2021 и получила приз в номинации "Лучшее видео" на MTV Europe Music Awards (MTV EMA).
Напомним, Кремль потребовал от сбежавшей в страну-оккупант Россию певицы Анны Асти отказаться от украинского гражданства. Также от нее потребовали публичной поддержки российской военной агрессии.
К слову, Таисия Повалий выдала очередной бред в поддержку оккупантов. Военную агрессию РФ она назвала "спасением". Чтобы озвучить свою "позицию", она лично пришла в студию к пропагандисту Корчевникову.
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