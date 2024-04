Украинка сняла яркий клип британской мегазвезде Dua Lipa

Клип Illusion был снят украинской Таней Муиньо в муниципальном бассейне Piscina Municipal de Montjuïc в Барселоне, Испания.

Известная британская певица албанского происхождения Dua Lipa выпустила новый яркий клип под названием Illusion, который сняла его украинская режиссерка Таню Муиньо. Певица опубликовала трек на своих каналах в Сети.

Клип снимали муниципальном бассейне Piscina Municipal de Montjuïc в Барселоне. В клипе артистка выступает в интересных костюмах, танцует на крыше небоскреба, в воде и так далее.

На данный момент известно, что сингл Illusion попадет в новую пластинку Липы Radical Optimism. Певица уже выпустила два предыдущих сингла Houdini и Training Season, которые уже завоевали популярность у фанатов.

К слову, Муиньо начинала с клипов украинских знаменитостей ‒ Monatik, Насти Каменских, Мишель Андраде, но потом переключилась на западных звезд - Cardi B, Кэти Перри, Бритни Спирс, Элтона Джона и многих других.

В 2021 году видеоработа, которую она сняла на песню Montero (Call Me By Your Name) скандального американского рэпера Lil Nas X, победила в главной номинации "Лучшее видео года" премии MTV Video Music Awards 2021 и получила приз в номинации "Лучшее видео" на MTV Europe Music Awards (MTV EMA).

