Украинка произвела фурор на французском "Голосе"

15-летняя украинка по имени Юлия, которая жила в Мариуполе, а из-за военного вторжения России в Украину, приняла участие в вокальном конкурсе "Голос. Дети" во Франции.
Молодая девушка исполнила песню "History Repeating" певицы Ширли Бесси. Соответствующее видео появилось на странице известного шоу в Instagram.
Юля лично рассказала о трагедии, которая случилось с Украиной и с ней непосредственно. Вначале она стала говорить на украинском языке, а потом прекрасно заговорила на французском.
"Я родилась и выросла в Мариуполе, Украина, который был прекрасным городом. Во Францию я приехала полтора года назад. Я постоянно смотрела шоу "Голос. Дети" и всегда хотела принять в нем участие. Это всегда было мечтой. И теперь, когда я во Франции, у меня есть шанс осуществить ее", – рассказала Юля.
Что такое Голос країни?
Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).
Все члены жюри с радостью повернулись на пение исполнительницы. На видео так же попал момент, когда мама девочки радуется в момент, когда с ней поворачиваются все члены жюри.
К слову, девочка попала в команду к легендарной певице Ларе Фабиан.
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