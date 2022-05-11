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Украина триумфально прошла в финал Евровидения 2022: видео и все подробности

11 мая 2022, 00:07

Украинская группа Kalush Orchestra вышла в финал песенного конкурса Евровидение-2022.

Евровидение 2022 Украина
Евровидение 2022 Украина / eurovision.tv

10 мая состоялся первый полуфинал конкурса Евровидение, на котором выбирали десятку исполнителей, которые пройдут в гранд-финал.

Группа Kalush Orchestra с песней Стефания уверенно прошли в финал конкурса.

В первом полуфинале украинская группа выступила под 6 номером.

Кроме Украины в финал прошли:

Швейцария

Армения

Исландия

Литва

Португалия

Норвегия

Греция

Молдова

Нидерланды

Второй полуфинал конкурса состоится уже 12 мая, а гранд-финал - 14 мая.

Выступление Украины на Евровидении 2022

Евровидение 2022

Международный песенный конкурс Евровидение-2022 проходит в Турине.

По мнению букмекеров, у песни Stefania есть все шансы на победу в этом году. В Сети Kalush Orchestra активно поддерживают, а западные блогеры снимают реакцию на песню украинцев.

Трансляцию Евровидения можно смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.

Как прошел первый полуфинал Евровидения 2022 - видео

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Евровидение-2022 Kalush Orchestra
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