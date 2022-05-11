Украина триумфально прошла в финал Евровидения 2022: видео и все подробности

Украинская группа Kalush Orchestra вышла в финал песенного конкурса Евровидение-2022.
10 мая состоялся первый полуфинал конкурса Евровидение, на котором выбирали десятку исполнителей, которые пройдут в гранд-финал.
Группа Kalush Orchestra с песней Стефания уверенно прошли в финал конкурса.
В первом полуфинале украинская группа выступила под 6 номером.
Кроме Украины в финал прошли:
Швейцария
Армения
Исландия
Литва
Португалия
Норвегия
Греция
Молдова
Нидерланды
Второй полуфинал конкурса состоится уже 12 мая, а гранд-финал - 14 мая.
Выступление Украины на Евровидении 2022
Евровидение 2022
Международный песенный конкурс Евровидение-2022 проходит в Турине.
По мнению букмекеров, у песни Stefania есть все шансы на победу в этом году. В Сети Kalush Orchestra активно поддерживают, а западные блогеры снимают реакцию на песню украинцев.
Трансляцию Евровидения можно смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.
Как прошел первый полуфинал Евровидения 2022 - видео
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