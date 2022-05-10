Зал аплодировал стоя: Kalush Orchestra выступили на Евровидении и сорвали шквал оваций

Группа Kalush Orchestra покорила зрителей Евровидения.
10 мая в Турине стартовал песенный конкурс Евровидение 2022. В первом полуфинале выступила группа Kalush Orchestra.
Песня Стефания стала настоящим гимном во время войны в Украине.
Kalush Orchestra зажгли зал своей энергетикой и необычным стилем исполнения Стефании.
Олег Псюк поблагодарил Европу за поддержку Украины.
После выступления зал аплодировал стоя Украине, а количество украинских флагов просто впечатлило.
В первом полуфинале на сцену выйдут представители 17 стран, 10 из которых попадут в финал, который состоится 14 мая.
Выступление Kalush Orchestra на Евровидении 2022
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Евровидение 2022
Международный песенный конкурс Евровидение-2022 проходит в Турине.
По мнению букмекеров, у песни Stefania есть все шансы на победу в этом году. В Сети Kalush Orchestra активно поддерживают, а западные блогеры снимают реакцию на песню украинцев.
Трансляцию Евровидения можно смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.
Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидение 2022
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