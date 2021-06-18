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Украина провожает в последний путь Григория Чапкиса: гроб привезли на церемонию прощания

18 июня 2021, 11:44
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Тело выдающегося хореографа доставили в Национальную филармонию Украины. Попрощаться с артистом можно с 11:00 до 13:00.

Григорий Чапкис / 1+1
Григорий Чапкис умер вечером 13 июня 2021 года / Фото 1+1

Сегодня, 18 июня, проходит церемония прощания с умершим украинским хореографом Григорием Чапкисом. Тело известного украинского артиста доставили в Национальную филармонию Украины.

Гроб привезли в 10:30 на катафалке, а через десять минут занесли внутрь, пишет Obozrevatel.

Церемония прощания с артистом продлится с 11:00 до 13:00. Григория Чапкиса похоронят на Байковом кладбище с 13:00 до 15:00.

  • Гроб Чапкиса привезли на церемонию прощания
    Гроб Чапкиса привезли на церемонию прощания Obozrevatel
  • Гроб Чапкиса привезли на церемонию прощания
    Гроб Чапкиса привезли на церемонию прощания Obozrevatel
  • Гроб Чапкиса привезли на церемонию прощания
    Гроб Чапкиса привезли на церемонию прощания Obozrevatel
  • Гроб Чапкиса привезли на церемонию прощания
    Гроб Чапкиса привезли на церемонию прощания Obozrevatel
  • Гроб Чапкиса привезли на церемонию прощания
    Гроб Чапкиса привезли на церемонию прощания Obozrevatel
  • Гроб Чапкиса привезли на церемонию прощания
    Гроб Чапкиса привезли на церемонию прощания Obozrevatel

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Как сообщал Главред, Григорий Чапкис длительное время болел. В декабре 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. Перед Новым годом его выписали из больницы, но через неделю артист снова был госпитализирован. Как оказалось, он не долечил воспаление легких.

О смерти Григория Чапкиса сообщил его сын - Грег Чапкис. Он отметил, что его отец скончался по возрастным причинам. В последние дни рядом с Чапкисом-старшим была его младшая дочь Лилия и супруга Мила.

новости шоу бизнеса Григорий Чапкис
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