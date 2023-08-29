Украина на "Евровидении 2024": что поменяли правила отбора

Стало известно, что изменилось в правилах нацотбора на Евровидение-2024. Но музыкальным продюсером конкурса снова стал Дмитрий Шуров.

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Музыкальным продюсером нацотбора во второй раз станет украинский пианист, артист и композитор Дмитрий Шуров / коллаж Главред, фото УНИАН и Twitter

Стало известно, что Украина точно примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2024". Об этом сообщает портал "Суспільне".

В мае 2024 года в шведский город Мальме прибудет украинская делегация с композицией, которая выиграет нацотбор. В скором времени начнут принимать заявки на участие в музыкальных соревнованиях. Впрочем, планируются изменения в правилах, которые были раньше.

Музыкальным продюсером нацотбора во второй раз станет украинский пианист, артист и композитор Дмитрий Шуров (он же Ріаnобой).

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"На днях начнется прием заявок на участие в нацотборе и новый сезон "Евровидения" в Украине. Обращаюсь сейчас ко всем: включайтесь, мы должны создать и выбрать следующую песню, которой будет гордиться страна, песню, которая покорит сердца всей Европы и зажжет новую звезду из Украины", — рассказал музыкант.

Напомним на Евровидении-2023 на первом месте оказалась певица из Швеции Loreen. Она уже второй раз принесла своей стране победу на Евровидении. Однако публика была недовольна таким решением. Наибольшее количество голосов от телезрителей получил участник от Финляндии рэпер Käärijä.

Букмекеры пророчили украинской группе Tvorchi третье место, однако артисты заняли 6-е. Позже свое желание выступить на Евровидении-2024 от Украины выразил певец Иво Бобул, который абсолютно уверен в своем успехе.

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