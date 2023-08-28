Pianoбой объявил о новых правилах Нацотбора на Евровидение-2024

Организаторы национального отбора прислушались к украинским фанатам Евровидения, и сделали им особый подарок.

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Евровидение-2024 - Дмитрий Шуров рассказал про перемены в правилах Нацотбора / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/pianoboy_official

Победителя Евровидения-2023 определили лишь несколько месяцев назад, но подготовка к конкурсу в следующем году уже началась. На данный момент самым актуальным вопросом остается список стран-участниц.

И пока не все представители определились со своей позицией, музыкальный продюсер украинского Нацотбора на Евровидение-2024 Дмитрий Шуров (Pianoбой) официально подтвердил участие Украины в соревновании.

Также он отметил, что в отборе конкурсантов на грядущий конкурс организаторы изменили правила - зрители смогут повлиять на результат Нацотбора, и выбрать одного из финалистов. Как эта процедура будет осуществлена, музыкальный продюсер пока не раскрыл.

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"На связи Дмитрий Шуров – музыкальный продюсер нацотбора на Евровидение-2024. Уж очень-очень скоро начнется прием заявок и новый сезон Евровидения в Украине. Поэтому, включайтесь, нам с вами нужно создать и выбрать ту самую непревзойденную песню, которая представит Украину, которой будет гордиться Украина и которая зажжет новую звезду с Украины на весь мир. В этом году сюрприз для вас: вы сможете выбрать одного из финалистов", - рассказал Шуров.

Смотрите видеообращение Дмитрия Шурова про обновление правил Нацотбора на Евровидение-2024:

Напомним на Евровидении-2023 на первом месте оказалась певица из Швеции Loreen. Она уже второй раз принесла своей стране победу на Евровидении. Однако публика была недовольна таким решением. Наибольшее количество голосов от телезрителей получил участник от Финляндии рэпер Käärijä.

Букмекеры пророчили украинской группе Tvorchi третье место, однако артисты заняли 6-е. Позже свое желание выступить на Евровидении-2024 от Украины выразил певец Иво Бобул, который абсолютно уверен в своем успехе.

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