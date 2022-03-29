Украина едет на Евровидение-2022: под каким номером выступит Kalush Orchestra и когда смотреть

Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале Евровидения-2022.
Хоть в Украине продолжается война, которую устроила Россия, группа Kalush Orchestra выступит на конкурсе Евровидения-2022 в первом полуфинале 10 мая под номером 6.
Как сообщает Суспильне, это было решено 29 марта в Турине.
Сегодня прошла жеребьевка, после которой был объявлен полный порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах.
Когда выступит Украина на Евровидении-2022
Первый полуфинал (10 мая)
- Албания: Ronela Hajati – Sekret
- Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry
- Словения: LPS – Disko
- Украина: Kalush Orchestra – Стефания
- Болгария: Intelligent Music Project – Intention
- Нидерланды: S10 – De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
- Португалия: MARO – Saudade Saudade
- Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
- Дания: REDDI – The Show
- Австрия: LUM! X feat. Pia Maria – Halo
- Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Армения: Rosa Linn – Snap
Второй полуфинал (12 мая)
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Израиль: Michael Ben David – IM
- Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
- Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
- Грузия: Circus Mircus – Lock Me In
- Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am
- Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper
- Австралия: Sheldon Riley – Not The Same
- Кипр: Andromache – Ela
- Ирландия: Brooke – That's Rich
- Северная Македония: Andrea – Circles
- Эстония: Stefan – Hope
- Румыния: WRS – Llámame
- Польша: Ochman – River
- Черногория: Vladana – Breathe
- Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
- Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
Выступление Kalush Orchestra на Нацотборе на Евровидение-2022
Скандал на Евровидении с Alina Pash
Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России.
Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.
Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".
В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве.
После победы на нацотборе на Евровидение-2022 Алину Паш обвинили в мошенничестве и подделке документов о законном пересечении границы с Крымом, что поставило под вопрос ее участие в конкурсе. Предоставленная певицей справка оказалась подделкой.
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