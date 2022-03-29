Украина едет на Евровидение-2022: под каким номером выступит Kalush Orchestra и когда смотреть

Евровидение 2022 / Суспильне

Хоть в Украине продолжается война, которую устроила Россия, группа Kalush Orchestra выступит на конкурсе Евровидения-2022 в первом полуфинале 10 мая под номером 6.

Как сообщает Суспильне, это было решено 29 марта в Турине.

Сегодня прошла жеребьевка, после которой был объявлен полный порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах.

Когда выступит Украина на Евровидении-2022

Первый полуфинал (10 мая)

Албания: Ronela Hajati – Sekret

Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad

Литва: Monika Liu – Sentimentai

Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry

Словения: LPS – Disko

Украина: Kalush Orchestra – Стефания

Болгария: Intelligent Music Project – Intention

Нидерланды: S10 – De Diepte

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

Португалия: MARO – Saudade Saudade

Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure

Дания: REDDI – The Show

Австрия: LUM! X feat. Pia Maria – Halo

Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól

Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Армения: Rosa Linn – Snap

Второй полуфинал (12 мая)

Финляндия: The Rasmus – Jezebel

Израиль: Michael Ben David – IM

Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano

Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black

Грузия: Circus Mircus – Lock Me In

Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am

Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper

Австралия: Sheldon Riley – Not The Same

Кипр: Andromache – Ela

Ирландия: Brooke – That's Rich

Северная Македония: Andrea – Circles

Эстония: Stefan – Hope

Румыния: WRS – Llámame

Польша: Ochman – River

Черногория: Vladana – Breathe

Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You

Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Чехия: We Are Domi – Lights Off

Выступление Kalush Orchestra на Нацотборе на Евровидение-2022

Скандал на Евровидении с Alina Pash

Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России.

Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.

Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".

В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве.

После победы на нацотборе на Евровидение-2022 Алину Паш обвинили в мошенничестве и подделке документов о законном пересечении границы с Крымом, что поставило под вопрос ее участие в конкурсе. Предоставленная певицей справка оказалась подделкой.

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