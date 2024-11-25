Угроза срыва: проведут ли "Евровидение-2025" в Швейцарии

В Швейцарии выступили против проведения конкурса.

https://stars.glavred.info/ugroza-sryva-provedut-li-evrovidenie-2025-v-shveycarii-10617179.html Ссылка скопирована

Швейцария проведет "Евровидение" с размахом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евровидение

Вы узнаете:

В Швейцарии провели референдум по поводу проведения конкурса

Какую сумму страна выделит на организацию "Евровидения-2025"

В мае 2025 года в Швейцарии, представители которой победили на прошлом песенном конкурсе "Евровидение-2024", пройдет следующий конкурс в городе Базель.

Но, по данным издания "DW", проведение конкурса оказалось под угрозой срыва.

видео дня

Оказывается, ультраконсервативная христианская партия "Федеральный демократический союз Швейцарии" выступила против выделения средств на "Евровидение-2025" и даже провели референдум, чтобы отменить его.

Как стало известно 24 ноября, по результатам голосования, в Базеле все же проведут конкурс.

Швейцария выделит почти 40 млн долларов на действие, а заработает, по предварительным подсчетам, около 67 миллионов долларов.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Алена Мозговая рассказала поклонникам о переменах в творческой жизни. Продюсер готовит новый концерт, который будет посвящен памяти ее покойного отца – Николая Мозгового.

А также невестка предательницы Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию, теперь она – Мелисса Глушко.

Вас может заинтересовать:

Что известно о Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия. "Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля). Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред