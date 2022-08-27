"Уехали из РФ - гнилушки": путинист-актер Никоненко расплевался желчью в адрес Галкина и Хаматовой

Сергей Никоненко и Чулпан Хаматова / коллаж фото "Кино-театр" и УНИАН

Известный русский актер и режиссер Сергей Никоненко (закоренелый путинист) назвал "гнилушками" тех актеров, которые уехали из России после вторжения путинской армии в Украину. Об этом сообщили русские СМИ.

"Те актеры, которые уехали из России, ‒ гнилушки. Иначе и не скажешь. Россия-то без них проживет. А вот они Россию потеряли навсегда", ‒ сказал Никоненко.

От гнева, видимо, у него не нашлось особо слов для комментирования позиции комика Максима Галкина. "Значит, хорошо проплатили", ‒ повторил тезис кремлевской пропаганды Никоненко.

Видео дня

Далее, комментируя отъезд в Латвию актрисы Чулпан Хаматовой, Никоненко тоже думал не долго.

"Немного закачало ‒ и тут же рассыпалась. Ну, Бог с ней. Вернее, черт с ней. Второе все-таки вернее - черт с ней", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее, в марте нынешнего года, Владимир Машков выступил с верноподданной речью на концерте на московском стадионе "Лужники" в честь 8-летия российской оккупации Крыма.

В ответ Мария Машкова в интервью телеканалу CNN заявила, что убеждения ее отца "разбивают ей сердце".

Позднее другой актер калибра Машкова, тоже известный своей поддержкой преступлений путинского режима, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме.

Во время его исполнения шансонного шлягера Игоря Корнелюка "Город, которого нет" (которая была в саундтреке сериала о бандитах "Бандитский петербург", в котором Певцов когда-то снимался) внезапно часть побеленного потолка тюремного актового зала рухнула ему прямо за спину.

Другие новости: