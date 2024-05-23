У внучки Элвиса Пресли могут отобрать его прах за долги покойной матери - СМИ

Райли Кио пытается отстоять в суде место, где покоится ее легендарный дедушка.

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Место захоронения Элвиса Пресли могут пустить с молотка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rileykeough, instagram.com/visitgraceland

Поместье Грейсленд в Мемфисе, США, стало легендой в камне, ведь с 1957 года оно принадлежало Элвису Пресли и его семье. Там король рок-н-ролла встретил свою смерть, и там же покоятся его останки.

Сейчас Грейсленд принадлежит внучке Пресли - американской актрисе Райли Кио. Правда, по словам таблоидов, это вскоре может измениться.

Как сообщает издание WREG-TV News, поместье Грейсленд и прилегающие к нему земли скоро могут уйти с молотка в качестве уплаты долга покойной Лизы Марии Пресли - единственной дочери Элвиса и матери Кио. В 2018 году Лиза Маия якобы оформила кредит в размере $3,8 миллиона долларов через компанию Naussany Investments and Private Lending. В качестве залога она использовала Грейсленд.

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Сейчас Naussany Investments and Private Lending подали иск из-за неуплаты долга по кредиту в связи со смертью Лизы Марии Пресли. Райли Кио оспаривает продажу родового поместья в суде. Актриса называет кредит матери фальсификацией, а компанию Naussany Investments and Private Lending - мошенниками. Нотариус, которая якобы заверяла договор, отрицает, что когда-либо встречалась с Лизой Марией Пресли и не заверяла ее подпись.

"Elvis Presley Enterprises может подтвердить, что эти претензии являются мошенническими. Продажа выкупа не осуществляется. Проще говоря, встречный иск подан, чтобы остановить мошенничество", - заявляют распорядители наследия Пресли.

Кто такой Элвис Пресли? Элвис Пресли - американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Также известен как "король рок-н-ролла", сообщает Википедия.

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