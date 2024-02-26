У Украины новый опасный конкурент на Евровидении-2024 - букмекеры

alyona alyona и Jerry Heil уже потеряли два процента в рейтинге.

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Евровидение-2024 - место Украины в рейтинге букмекеров / коллаж: Главред, фото: nstagram.com/eurovision, instagram.com/thejerryheil

Дуэт украинских певиц alyona alyona и Jerry Heil, который украинцы отобрали для участия в Евровидении-2024 в начале февраля, прочно закрепил Украину на позиции лидера среди потенциальных победителей музыкального конкурса.

Однако неделю назад по прогнозам букмекеров в тройку лидеров просочилась "темная лошадка" - Хорватия, которая за 30 лет участия в соревновании ни разу не имела первого места. Сейчас страна укрепила свои позиции и приблизилась в рейтинге к Украине на опасное расстояние.

На данный момент Украина сохраняет за собой первое место с вероятностью победы в 16%. Хорватия со своими 11% оттеснила Италию (8%) на третье место. В пятерку лидеров также входят Исландия и Бельгия - по 5%.

Такой подъем Хорватии в рейтинге связывают с тем, что страна определила своего конкурсанта, который будет представлять ее на Евровидении. В 2024 году от Хорватии поедет исполнитель под псевдонимом Baby Lasagna с песней "Rim Tim Dagi Dim". Информация появилась на официальной странице Евровидения в Instagram.

Евровидение-2024 - место Украины в рейтинге букмекеров / eurovisionworld.com

Смотрите видео выступления Baby Lasagna с песней "Rim Tim Dagi Dim" на хорватском Нацотборе-2024:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.

Также звезду-сурдопереводчицу Нацотбора-2024 Екатерину Заботкину, которая так понравилась зрителям, раскритиковали за непрофессионализм. По мнению Украинского общества глухих ее перевод был слишком вольным.

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