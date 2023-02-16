УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

У российского фигуриста Костомарова отказывают легкие

16 февраля 2023, 14:47
Спортсмену становится все хуже, с каждым днем новости о здоровье Костомарова больше негативные.
Роман Костомаров
Роман Костомаров / Соцсети

У российского фигуриста-путиниста, который поддержал военное нападение России на Украину Романа Костомарова, нарастает поражение левого легкого, правое легкое почти не работает самостоятельно.

Об этом сообщает telegram-канал Shot. "Как нам стало известно, после того как пневмония начала крохотными шагами отступать от спортсмена, врачи вновь зафиксировали у Романа отрицательную динамику. У него нарастает поражение сосудистой ткани левого лёгкого, у которого работает только нижняя доля. Правое лёгкое вообще самостоятельно не функционирует. К этому присоединился гидроторакс — жидкость в плевральной полости. Такое бывает, когда нарушается отток лимфы из лёгочной ткани", - сообщил канал.

Сообщается также, что у Костомарова обострился отит, несмотря на то, что до этого воспаление было средней тяжести. У спортсмена все еще нарушено кровоснабжение в кистях рук, из-за этого увеличивается риск ампутации левой кисти.

видео дня

Напомним, несколькими часами ранее стало известно о том, что спортсмен почувствовал себя хуже.

Как сообщает "Известия", состояние фигуриста ухудшилось после того, как ему ампутировали стопы и кисти рук. "Самостоятельно дышать Костомаров не может. До утра он пробудет под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза", — говорится в публикации.

Отмечается, что ухудшение связано с реакцией организма на стресс. Кроме того, беспокойство специалистов также вызвали нарушения сердечной деятельности и кровообращения.

Кроме того, ранее Роман Костомаров, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии, лишился обоих стоп.

Как сообщило российское информационное агентство ТАСС, госпитализированному фигуристу ампутировали обе стопы.

"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", — сообщил источник.

Вас также может заинтересовать:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:47

У российского фигуриста Костомарова отказывают легкие

14:24

Как меньше платить за отопление: чиновники назвали 3 самых действенных способаВидео

14:13

Голова и спина под запретом: где можно и нельзя гладить собакуВидео

13:56

Российская актриса пожаловалась, что ее хотели убить на ДонбассеВидео

13:49

Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:30

"ЕС раскололся": послы не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ - Politico

13:30

"Даже Путин подлетит": Лукашенко вдруг позвал Байдена на сходку завхозов Беларуси и РоссииВидео

13:20

"Ей было неприятно со мной работать": Бедняков рассказал, как вел Х-фактор с МарченкоВидео

13:11

"Спасибо за эту жизнь": Maruv разозлила украинцев полуголыми фото и глупым постомВидео

Реклама
13:09

Сурков рассказал о невыполнимом плане по Минским соглашениям: Песков "закосил" под дурачкаВидео

12:44

Почему пьют чай с молоком: удивительные сведения о сладком напиткеВидео

12:43

Байден приедет в Польшу: названы сроки визита и детали программы

12:34

Сумасшедший план Медведчука по Украине: Данилов рассказал, что упало на стол ПутинуВидео

12:33

Как убрать горечь в кофе: простая фишка, о которой вы даже не догадывались

12:15

Лукашенко назвал условия нападения Беларуси на Украину: Данилов жестко ответилВидео

12:15

Отомстили Брежневой: экс-ВИА Гру "вырезали" из популярного российского сериалаВидео

12:09

Жданов рассказал, что не так с ядерными пугалками ПутинаВидео

12:01

"Мы просчитались": эксперт назвал единственное условие, при котором РФ прекратит войнуВидео

11:31

Тайна советской канистры: почему у нее именно три ручки

11:28

Войска РФ будут пытаться оккупировать Бахмут к годовщине нападения – Данилов

Реклама
11:03

Украина ведет активную подготовку к контрнаступлению: эксперт рассказал, когда ВСУ пойдут в атакуВидео

10:57

Котлеты – пальчики оближешь: что ни в коем случае нельзя добавлять в фарш

10:54

Под Бахмутом ВСУ уничтожили редкую российскую бронемашину Штурм-С

10:53

Что можно сделать из цедры лимона: неожиданные способы примененияВидео

10:38

Российскому фигуристу, которому ампутировали конечности, резко стало хужеВидео

10:10

"Украина готова": РФ планирует массированную атаку на 23-24 февраля - Данилов

10:06

Как сделать так, чтобы кот не боялся пылесоса: простой способ их подружить

10:04

Умерла Лера Кудрявцева: путинистка матом обратилась к "похоронившем" ее СМИВидео

09:55

Провалы оккупантов бьют по планам Путина: в ISW сделали прогноз о послании 21 февраляВидео

09:41

"Как-то неловко получилось": ПВО в Белгородской области "защитило" Украину от российской ракеты

09:30

ANSWEAR передал более 93 тысяч евро на помощь пострадавшим от войны детям новости компании

09:21

Враг ищет новую тактику: украинцев предупредили о риске повторного ракетного удара утром 16 февраля

09:15

Своими словами: в России собираются пересказать и издать мемуары принца ГарриВидео

09:00

Битва за Крым будет легче, чем за Донбасс, контрнаступление может начаться в мае - Евгений ДикийЭксклюзив

08:51

Как прочистить раковину: 3 способа устроить сквозняк в канализации

08:47

Войска РФ за 2 недели понесли очень большие потери, возможности Путина ограничены – БританияВидео

08:45

Наводил артиллерию на позиции ВСУ: в Украине ликвидировали российского майора

08:40

Оккупанты выпустили по Украине 32 ракеты, 16 из них уничтожили силы ПВО

08:20

Замочите его в сортире и скажите, что он утонулмнение

08:16

Кремль готов послать больше военных в мясорубку: РФ соберет силы для наступления не раньше мая – CNN

Реклама
08:11

"Везде нищета, невозможно жить": Брыльска гневно высказалась о россиянахВидео

07:50

Гурманы поневоле: почему люди в СССР были вынуждены есть пельмени с уксусомВидео

07:35

РФ потеряла две трети своих танков и не способна вести механизированную войну - ISW

07:34

Контрнаступление ВСУ начнется гораздо раньше, чем ожидалось - АрестовичВидео

07:20

Гороскоп на сегодня 16 февраля 2023: Тельцам – общение, Девам – работа, Рыбам – карьерный взлет

06:42

Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу, гремели взрывы: что известно

06:20

Новый фюрер не умеет вызывать экстаз у народамнение

03:45

Кто и где имеет право вручать повестки: можно ли отказаться от вызова в военкоматВидео

03:20

Вкуснее рецепта не найти: бесподобные ажурные блины на Масленицу с 1 чайной ложкой секретной добавкиВидео

02:50

Военный эксперт спрогнозировал, когда в ВСУ будет массово поступать западная техникаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять