У российского фигуриста Костомарова отказывают легкие

Спортсмену становится все хуже, с каждым днем новости о здоровье Костомарова больше негативные.

Роман Костомаров / Соцсети

У российского фигуриста-путиниста, который поддержал военное нападение России на Украину Романа Костомарова, нарастает поражение левого легкого, правое легкое почти не работает самостоятельно.

Об этом сообщает telegram-канал Shot. "Как нам стало известно, после того как пневмония начала крохотными шагами отступать от спортсмена, врачи вновь зафиксировали у Романа отрицательную динамику. У него нарастает поражение сосудистой ткани левого лёгкого, у которого работает только нижняя доля. Правое лёгкое вообще самостоятельно не функционирует. К этому присоединился гидроторакс — жидкость в плевральной полости. Такое бывает, когда нарушается отток лимфы из лёгочной ткани", - сообщил канал.

Сообщается также, что у Костомарова обострился отит, несмотря на то, что до этого воспаление было средней тяжести. У спортсмена все еще нарушено кровоснабжение в кистях рук, из-за этого увеличивается риск ампутации левой кисти.

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Напомним, несколькими часами ранее стало известно о том, что спортсмен почувствовал себя хуже.

Как сообщает "Известия", состояние фигуриста ухудшилось после того, как ему ампутировали стопы и кисти рук. "Самостоятельно дышать Костомаров не может. До утра он пробудет под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза", — говорится в публикации.

Отмечается, что ухудшение связано с реакцией организма на стресс. Кроме того, беспокойство специалистов также вызвали нарушения сердечной деятельности и кровообращения.

Кроме того, ранее Роман Костомаров, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии, лишился обоих стоп.

Как сообщило российское информационное агентство ТАСС, госпитализированному фигуристу ампутировали обе стопы.

"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", — сообщил источник.

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