Российскому фигуристу, которому ампутировали конечности, резко стало хуже

Российский спортсмен никак не может преодолеть тяжелые последствия гриппа или коронавир*сной инфекции.

Роман Костомаров / Соцсети

Российский фигурист Роман Костомаров, который выступает в поддержку захватнической войны России против Украины, почувствовал себя хуже.

Как сообщает "Известия", состояние фигуриста ухудшилось после того, как ему ампутировали стопы и кисти рук. "Самостоятельно дышать Костомаров не может. До утра он пробудет под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза", — говорится в публикации.

Отмечается, что ухудшение связано с реакцией организма на стресс. Кроме того, беспокойство специалистов также вызвали нарушения сердечной деятельности и кровообращения.

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Напомним, ранее Роман Костомаров, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии, лишился обоих стоп.

Как сообщило российское информационное агентство ТАСС, госпитализированному фигуристу ампутировали обе стопы.

"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что российскому фигуристу Роману Костомарову, который поддерживает войну в Украине и убийства мирных украинцев, решено ампутировать пальцы ног.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash, по их информации операция планируется на ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук.

"Олимпийский чемпион был подключён к ЭКМО больше пяти дней, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей. Из-за того, что Костомаров остаётся на ИВЛ и, по прогнозам, будет на нём ещё долго, велик риск развития пневмонии и сепсиса", - пишут российские СМИ.

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