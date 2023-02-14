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Российскому фигуристу снова ампутировали части конечностей

14 февраля 2023, 13:03
На этот раз молодой спортсмен остался без кистей обоих рук. Он все еще находится в реанимации.
Роман Костомаров
Роман Костомаров / Фото Известия

Российскому путинисту-фигуристу Роману Костомарову, который не раз выступал в поддержку захватнической войны России против Украины, приняли решение ампутировать кисти рук.

Источник из больницы сообщил, что Роману сделали вторую операцию и ампутировали обе кисти, пишет Стархит.

Никто из российских звезд и прославленных спортсменов не комментирует ситуацию Костомарова. "Спасибо всем неравнодушным. Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное", — высказалась жена фигуриста.

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Напомним, ранее Роман Костомаров, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии, лишился обоих стоп.

Как сообщило российское информационное агентство ТАСС, госпитализированному фигуристу ампутировали обе стопы.

"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что российскому фигуристу Роману Костомарову, который поддерживает войну в Украине и убийства мирных украинцев, решено ампутировать пальцы ног.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash, по их информации операция планируется на ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук.

"Олимпийский чемпион был подключён к ЭКМО больше пяти дней, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей. Из-за того, что Костомаров остаётся на ИВЛ и, по прогнозам, будет на нём ещё долго, велик риск развития пневмонии и сепсиса", - пишут российские СМИ.

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