Российскому фигуристу таки ампутируют конечности

Роману Костомарову грозит не только ампутация нижних конечностей.

Роман Костомаров / Фото Известия

Российскому aигуристу Роману Костомарову, который поддерживает войну в Украине и убийства мирных украинцев, решено ампутировать пальцы ног.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash, по их информации операция планируется на ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук.

"Олимпийский чемпион был подключён к ЭКМО больше пяти дней, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей. Из-за того, что Костомаров остаётся на ИВЛ и, по прогнозам, будет на нём ещё долго, велик риск развития пневмонии и сепсиса", - пишут российские СМИ.

Сейчас путинист и любитель войны дышит через трахеостому. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками.

Напомним, ранее российские медиа сообщили, что российский фигурист Роман Костомаров начал потихоньку приходить в себя.

"Роман Костомаров начал приходить в себя. Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура", — сообщает источник Матч ТВ. Причины болезни врачи так и не могут установить", - пишет СМИ.

В каком состоянии Костомаров

Роман Костомаров был госпитализирован в клинику в ночь на 10 января с пневмонией. Врачи немедленно поместили спортсмена в реанимацию.

К утру 11 января Роману Костомарову стало хуже, он был перевезен в Коммунарку.

Уже почти неделю спортсмен находится в коме, он подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Врачи не делают пока никаких прогнозов.

Сообщалось, что у Костомарова начали синеть ноги.