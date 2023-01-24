Российский фигурист очухался и начал приходить в себя

Фигурист, который поддерживает войну, якобы начал приходить в себя.

Роман Костомаров и Регина Тодоренко / 7дней

Российские медиа сообщили, что российский фигурист Роман Костомаров начал потихоньку приходить в себя.

По крайней мере об этом сообщает телеграмм-канал "Звездач".

"Роман Костомаров начал приходить в себя. Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура", — сообщает источник Матч ТВ. Причины болезни врачи так и не могут установить", - пишет СМИ.

Напомним, ранее российский киноактер Юрий Батурин, который родился в Кировоградской области и жил в Днепропетровске, рассказал о состоянии российского фигуриста Романа Костомарова, который несколько дней находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По словам предателя, фигуристу Костомарову стало хуже. "Костомаров, говорят, в настоящее время не очень хорош по состоянию здоровья, у него очень сильные ухудшения. Просто я немного знаю об этом. Дай Бог ему здоровья. Знаком с ним лично, живём в одном районе. Он спортсмен, думаю, что выкарабкается", — объяснил Батурин.

В каком состоянии Костомаров

Роман Костомаров был госпитализирован в клинику в ночь на 10 января с пневмонией. Врачи немедленно поместили спортсмена в реанимацию.

К утру 11 января Роману Костомарову стало хуже, он был перевезен в Коммунарку.

Уже почти неделю спортсмен находится в коме, он подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Врачи не делают пока никаких прогнозов.

Сообщалось, что у Костомарова начали синеть ноги.

Отметим также, что фигурист после начала полномасштабной войны России против Украины лицемерно заявил, что страна-террорист никогда ни на кого не нападала.

"Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас с Украиной в своих интересах – это утопия! Россия – не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" – написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

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