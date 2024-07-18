У популярного российского журналиста диагностировали рак

Пропагандистские СМИ сообщили, что российский ведущий и журналист Владимир Познер госпитализирован с диагнозом рак.

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Владимир Познер перенес онкологию / Коллаж Главред, фото старит

Пропагандистские СМИ сообщили, что российский ведущий и журналист Владимир Познер госпитализирован с диагнозом рак.

По данным ресурса Стархит, речь идет о злокачественной эпителиоме кожи. Источник утверждал, что 90-летний телеведущий госпитализирован и уже начал проходить процедуру химиотерапии.

Между тем, супруга Познера опровергла подобную информацию. По ее словам, новость о тяжелом недуге супруга — вранье.

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Кто такой Владимир Познер Владимир Познер - Владимир Познер — советский пропагандист, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель. Семикратный лауреат премии "ТЭФИ". Получил известность в конце 1980-х годов как ведущий телемостов СССР—США.

Отметим, что Владимир Познер дважды переносил рак — простаты и кишечника. Телеведущий вошел в ремиссию. Сам он иногда вспоминает о непростой борьбе с недугами, не скрывая, мол, известия о смертельных диагнозах наводили его на мысли о том, что ему недолго осталось.

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