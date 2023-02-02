УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

У Николаева случился второй инфаркт: что известно

2 февраля 2023, 10:05
Орбакайте и Николаев
Орбакайте и Николаев / скриншот

Несмотря на то, что российский певец Игорь Николаев опроверг свое тяжелое состояние после инфаркта, российские СМИ выдали новые подробности о состоянии артиста, и они оказались не столь оптимистичными.

Так, стало известно, что Николаев перенес второй инфаркт. Ему также провели коронарографию и стентирование, сообщает 5-tv.ru. Процесс предполагает операцию. Артисту установили специальный каркас, который обеспечивает расширение участка органа, суженного патологическим процессом.

Оказалось, что этот инфаркт не первый, а второй. Первый случился у артиста в прошлом году.

СМИ предполагают, что социальные сети с оптимистичными сообщениями ведет кто-то вместо самого исполнителя.

Напомним, ранее стало известно, что российский певец и композитор Игорь Николаев, который в свое время был женат на украинской певице Наташе Королевой, поддерживающей террористическую Россию, попал в больницу с инфарктом.

Сначала информация появилась в Телеграмм-каналах, потом оказалось, что артисту таки подтвердили диагноз.

По сообщениям СМИ, Игорь Николаев находится в одном из кардиоцентров столицы. Очевидно ситуация серьезная, музыканта направили в блок интенсивной терапии.

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:23

Война может продлиться еще год-два, проигрыш закончится для Путина смертью – российский политолог

10:05

У Николаева случился второй инфаркт: что известно

09:45

Пентагон не верит, что Украина сможет вернуть Крым в ближайшее время – PoliticoВидео

09:44

"ВСУ знают, что делать": Ходжес призвал отдать Украине контрабандное оружие из Ирана, которое перехватили США

09:34

Запроданка Анна Асти лишилась своего российского бизнеса из-за украинского паспортаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:27

До блеска и без разводов: как отмыть двери от желтизны и жирных пятен

09:00

После ухода Путина Кадырову придется убегать или создавать Северо-Кавказский эмират – ОрешкинВидео

08:55

РФ пытается распылить украинские войска перед новым наступлением в Украине – ISW

08:45

Армия РФ воюет в Бахмуте в стиле Первой мировой войны – CBS NewsВидео

Реклама
08:32

Загадываем желания в полнолуние правильно: как мгновенно привлечь успех, деньги и любовь

08:32

Не стоит ждать, пока гости заметят пятна: как часто нужно стирать шторы и тюль

08:30

Чудодейственные свойства косточки авокадо: почему не стоит ее выбрасывать и где можно применить

08:25

ВСУ ликвидировали иеромонаха РПЦ, который воевал на Донбассе

08:20

Гороскоп на сегодня 2 февраля 2023: Тельцам – масштабные проекты, а Рыбам – затворничество

08:10

А Скабеева ноет о том, что американцы почему-то их уже не боятсямнение

07:58

США не будут блокировать передачу F-16 Украине союзниками – CNN

07:57

Почему на самом деле мурлычут кошки: у них на это 3 причины

07:41

"Они по другому не умеют": Жданов рассказал о тактике России и когда наступит пик боев на ДонбассеВидео

07:31

Кремль может начать наступление на двух направлениях к 24 февраля - Резников

07:30

Украинки массово жалуются на выпадение волос: в чем причина

Реклама
06:41

РФ ударила по Краматорску "Искандером": число жертв и пострадавших вырослоФото

06:40

Будут трусить всю страну: астролог назвала самые роковые дни для Украины в февралеВидео

06:40

Гороскоп на февраль-2023 для всех знаков: кто станет счастливчиком, а кто главным лузером месяцаВидео

06:14

"Страшного" русского наступления может и не случитьсямнение

05:32

Как лучше хранить аккумулятор ноутбука: крутые решения, которые уберегут вашу батарею

05:30

Куда поставить мусорное ведро на маленькой кухне: "секретное" место, о котором не все знаютВидео

05:02

Молодая жена Сергея Тигипко в черном бархатном корсете стыдливо прикрыла пышную грудь цветами

04:30

"20 тысяч человек": военный эксперт назвал ошеломительную цифру потерь врагов под СоледаромВидео

04:00

Как сварить свеклу за 10 минут: бомбический фокус, о котором мало кто догадываетсяВидео

03:33

"Какая страна, такие и патриоты": россияне в ярости от поступка Волочковой и ДжигурдыВидео

03:20

Самые волшебные горячие бутерброды на сковороде: рецепт, который покорил всехВидео

02:55

Как вывести жирное пятно с помощью овсянки: невероятно простой совет, который спасет вашу одежду

02:20

Элегантная Джоли приехала в парижский бутикВидео

01:42

Война в Украине может внезапно закончиться: Влад Росс назвал месяц

00:51

Зачем 2 февраля перебирать весь мусор в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

00:09

Блистательная Бейонсе заточила мощные бедра в хрупкие доспехи из стразов

01 февраля, среда
23:33

"Приводит к летальным результатам": Alyona Alyona легла под нож из-за серьезных проблем со здоровьем

23:29

"Под завалами кричат люди": российская ракета полностью разрушила жилой дом в КраматорскеВидео

23:03

Как сушить вещи, чтобы не навредить здоровью и квартире: простые способы, о которых вы не знали

23:01

В НАТО удивили новым заявлением о мирных переговорах с РоссиейВидео

Реклама
22:55

Жданов откровенно ответил, хватит ли у РФ ресурсов для большого наступления на УкраинуВидео

22:54

"Такой себе козак-самурай": Евгений Клопотенко нарядился в юбку и дерзко ответил хейтерамВидео

22:23

"Идут тяжелые бои": россияне начали активно пытаться прорвать оборону ВСУ - МалярВидео

21:42

Британия "потерялась" в позиции по истребителям F-16 для УкраиныВидео

21:27

РФ пойдет на эскалацию войны, чтобы отчитаться о своих "победах" на годовщину вторжения - ДаниловВидео

21:09

Перекисшая квашення капуста: 4 неожиданных способа вернуть к жизни любимое блюдо

20:53

Грузия призвала после победы Украины вернуть ей Абхазию и Южную Осетию: Данилов ответил ТбилисиВидео

20:38

Зачем 3 февраля утром нужно потрогать ветки деревьев: приметы и что нельзя делатьВидео

20:36

"Обескровим вражескую группировку": Жданов назвал оружие, которое кардинально повлияет на ход войныВидео

20:33

Ракеты с дальностью 150 км для HIMARS поставят Украине: США объявят о решении 3 февраля – WSJВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять