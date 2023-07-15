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У молодой подруги Роберта де Ниро парализовало лицо

Алена Кюпели
15 июля 2023, 12:03 обновлено 15 июля, 12:22
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Молодая женщина мучалась из-за своего состояния целую неделю, пока не обратилась в больницу.
Коллаж Главред, Фото Скриншот видео CBS и Википедия
Молодая женщина пожаловалась на последствия родовКоллаж Главред, Фото Скриншот видео CBS и Википедия

Подруга голливудского актера Роберта Де Ниро Тиффани Чен рассказала об очень неприятной ситуации, которая произошла с ней после родов.

В эксклюзивном интервью "CBS Mornings" Чен рассказала о своей борьбе с параличом Белла, временным состоянием, которое влияет на лицевые мышцы, часто вызывая обвисание или паралич одной стороны лица. В случае с Чен это затронуло обе стороны ее лица. Считается, что это вызвано воспалением и отеком лицевого нерва. Хотя точная причина неизвестна, считается, что это связано с вирусными инфекциями.

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По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, паралич Белла ежегодно поражает около 40 000 человек в США. Хотя паралич Белла может возникнуть у любого человека любого пола и возраста, он, по-видимому, наиболее высок у людей в возрасте от 15 до 45 лет. К факторам риска относятся: беременность, преэклампсия, ожирение, гипертония, диабет и заболевания верхних дыхательных путей.

Чен описала первые симптомы, которые она испытала по возвращении домой после родов. Она заметила необычное ощущение на языке, который постепенно стал покалывать и неметь.

Подруга Роберта де Ниро Тиффани
Подруга Роберта де Ниро Тиффани / Скриншот видео CBS

"Я не знала, какое чувство у меня было. Это было странно", — сказала она.

Шли дни, симптомы Чен ухудшались, что привело к коллапсу и ухудшению состояния ее лица. Она описала это ощущение, как ее лицо, "тающее само на себе". Примерно через неделю после родов ситуация стала невыносимой, до такой степени, что она не могла принимать пищу.

"Я пыталась есть. Я хотела положить в рот вилку с едой, но не вышло. Я не могла есть", — вспоминает Чен.

Осознавая серьезность своего состояния, Чен связалась со своим врачом, который посоветовал ей отправиться прямо в больницу.

"Я потеряла все функции лица, как только попала в больницу", — рассказала она.

Ранее экс-помощница Роберта Де Ниро решила отомстить после увольнения, и обвинила его в сексизме после премьеры Джокера и перед выходом фильма Ирландец.

Напомним, ранее американский режиссер, актер и сценарист Квентин Тарантино, известный благодаря фильмам Криминальное чтиво, Убить Билла, Четыре комнаты и пр., стал папой во второй раз.

В мае 2021 года американская модель Наоми Кэмпбелл сообщила, что стала мамой - это был, пожалуй ее самый большой секрет за все время ее публичной жизни. Даже близкое окружение не знало, что она готовится к появлению на свет ребенка.

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