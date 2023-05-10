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79-летний Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз

Алена Кюпели
10 мая 2023, 22:47 обновлено 10 мая, 22:58
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Актер, которому самое время воспитывать внуков, стал папой седьмого ребенка.
Роберт де Ниро
Роберт де Ниро / Instagram

79-летний голливудский актер Роберт Де Ниро рассказал, что стал отцом в седьмой раз.

По информации Page Six, пресс-секретарь не назвал ни имени, ни пола новорожденного Де Ниро.

В понедельник актер попал в заголовки за то, что поправил репортера ET Canada, который сказал, что он отец шестерых детей, пояснив, что у него "только что родился ребенок".

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В то время Де Ниро не раскрыл личность матери малыша, хотя его нынешняя подруга Тиффани Чен показала животик на свидании в прошлом месяце.

Напомним, ранее американский режиссер, актер и сценарист Квентин Тарантино, известный благодаря фильмам Криминальное чтиво, Убить Билла, Четыре комнаты и пр., стал папой во второй раз.

В мае 2021 года американская модель Наоми Кэмпбелл сообщила, что стала мамой - это был, пожалуй ее самый большой секрет за все время ее публичной жизни. Даже близкое окружение не знало, что она готовится к появлению на свет ребенка.

Ранее экс-помощница Роберта Де Ниро решила отомстить после увольнения, и обвинила его в сексизме после премьеры Джокера и перед выходом фильма Ирландец.

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