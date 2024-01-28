В сети вспыхнул скандал вокруг 'ХЗВ' с участием Верещук: звезды смеются

Выступления "ХЗВ" не впервые провоцируют скандалы.

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Звезды эпатировали, а в сети призывают отменить группу / Коллаж Главреда. Фото: Инстаграм ХЗВ, Фейсбук Ирины Верещук

В сети разгорелся скандал из-за выступления эпатажной группы "Хамерман уничтожает вирусы" (ХЗВ) в Карпатах. Пользователей смутил как внешний вид участников группы, так и содержание их песен. Это вызвало со стороны самих звезд и их фанатов порцию насмешек, поскольку музыканты выступают в таких экстравагантных образах уже не первый десяток лет и сделали из этого свою "изюминку" сценической узнаваемости.

"Эти вещи надо прекращать"

Видео с выступления ХЗВ поделился местный журналист Виталий Глагола. Медийщик заявил, что у него есть "много вопросов" как к вокалистам в странных образах, так и к их песням.

"Но больше всего вопросов - к владельцам заведения", - написал Глагола. видео дня

При этом на кадрах можно заметить привычный для ночных клубов интерьер, что указывает, что вечеринка частной не была, а на съемке - очередной концерт группы.

Прокомментировала выступление "Хамерманов" и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, которая, судя по написанному, ранее не интересовалась творчеством украинских музыкантов.

"Эти вещи надо уже как-то прекращать. Не верю, что руководители учреждений не имеют других способов зарабатывать, чем позволять проводить сомнительно-провокационные мероприятия. Не верю, что местные власти ничего не могут сделать, чтобы таких вещей не происходило. Определенные вещи во время войны делать нельзя. Просто нельзя и все", - высказалась Верещук.

"Спокойно отношусь, как к погоде"

На критику концерта "Хамерманов" в первую очередь отреагировали сами фанаты группы. В сети они подчеркивают, что ХЗВ занимаются эпатажем уже долгие годы, и настаивают, что увиденное - часть сценического образа музыкантов и "постметаиронии".

Кроме того, ценители творчества звезд также напоминают, что артисты активно помогают ВСУ.

Лидер ХЗВ Альберт Цукренко, комментируя новый скандал вокруг выступления своей группы изданию "Новости. Live", сказал, что "бывали вещи и покруче".

"Было и уголовное преследование и так далее. Но уже нет тех острых ощущений, которые были при первых таких подобных эпизодах. Спокойно отношусь, как к погоде. Сыплет снежок, украинцы хейтят - все как всегда", - высказался музыкант.

Цукренко добавил, что воспринимает хейт со стороны украинцев "как норму". Извиняться за сценический образ ни он, ни другие участники ХЗВ не будут.

Кто такие "Хамерманы"

"Хамерман уничтожает вирусы" - группа из Сум. Артисты известны своими экстравагантными костюмами и песнями, в которых высмеивают консерватизм, религиозные предубеждения, тягу к советскому прошлому и др.

Работают на пересечении музыки, концептуального арта и театра.

Выступления ХЗВ не впервые провоцируют скандалы. В 2018 году, после выступления группы, мэр Ивано-Франковска поручил "освятить" место проведенного события.

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