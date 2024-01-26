Пугачева прокомментировала видео маленькой украинки, которая готовит национальные блюда

Алла Пугачева оставила комментарий на странице маленькой украинки.

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Маленькая украинка восхитила Аллу Пугачеву / Коллаж Главред, фото Instagram/alla.orfey, nadin202121

Российская легендарная певица Алла Пугачева, которая не поддержала нападение террористической России на Украину, неожиданно прокомментировала видео маленькой украинки, которая готовит еду.

Речь идет о девочке Наде, которая имеет более 180 тысяч подписчиков в Instagram, готовит украинские блюда, а также радует подписчиков своим артистизмом и невероятной харизмой.

Оказалось, что на девочку также подписана и Алла Пугачева. Более того, Примадонна не просто смотрит видео маленькой Нади, а еще и комментирует их.

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Так, Пугачевой понравилось видео, где Надюша готовит украинскую картошку с салом. Она мило и по-детски комментирует процесс приготовления. "Слышите, как шкварчит", - говорит малышка, когда начинает жарить сало.

Алле Пугачевой понравилась маленькая украинка / Скриншот Instagram/nadin202121

Пугачева в комментариях оставила сердечко и апплодирующие ручки.

Кстати, девочка чем-то напоминает дочь самой Аллы Пугачевой - Лизу. В сети не раз отмечали артистический талант девочки, а также ее невероятную харизму.

На видео - Надюша готовит картошку:

Кстати, сам комментарий Аллы Борисовны также набрал не мало - более 200 лайков.

Ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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