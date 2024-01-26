Пугачева прокомментировала видео маленькой украинки, которая готовит национальные блюда

Российская легендарная певица Алла Пугачева, которая не поддержала нападение террористической России на Украину, неожиданно прокомментировала видео маленькой украинки, которая готовит еду.
Речь идет о девочке Наде, которая имеет более 180 тысяч подписчиков в Instagram, готовит украинские блюда, а также радует подписчиков своим артистизмом и невероятной харизмой.
Оказалось, что на девочку также подписана и Алла Пугачева. Более того, Примадонна не просто смотрит видео маленькой Нади, а еще и комментирует их.
Так, Пугачевой понравилось видео, где Надюша готовит украинскую картошку с салом. Она мило и по-детски комментирует процесс приготовления. "Слышите, как шкварчит", - говорит малышка, когда начинает жарить сало.
Пугачева в комментариях оставила сердечко и апплодирующие ручки.
Кстати, девочка чем-то напоминает дочь самой Аллы Пугачевой - Лизу. В сети не раз отмечали артистический талант девочки, а также ее невероятную харизму.
На видео - Надюша готовит картошку:
Кстати, сам комментарий Аллы Борисовны также набрал не мало - более 200 лайков.
Ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.
Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.
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