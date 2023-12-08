"У меня сейчас денег нет": Повалий разнылась перед русскими пропагандистами

Скандально известная эстрадная певица Таисия Повалий ноет в интервью русским пропагандистам в духе - "обнищала, мыкаюсь в съемном жилье".

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Таисия Повалий плачет "крокодильими слезами" и жалуется на нехватку денег / коллаж Главред и УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Скандально известная эстрадная певица Таисия Повалий (ни много, ни мало, экс-нардеп), которая уже почти десять лет поет и пляшет в стране-агрессоре РФ, решила подавить на жалость, и рассказала тамошним пропагандистам ‒ мол, денег купить свое жилье нет, так что придется брать его в кредит.

"У нас нет риелторов: мы сами ездим, смотрим. Фактически весь год этими делами занимались. Все, что мы видели, стоит очень дорого. Порой даже не соответствует цене. Иногда за очень большие деньги предлагают совершенно неудобные, убитые дома. Мне же хочется, чтобы у нас была большая кухня и просторный холл, где бы мы проводили время с мамой. Еще обязательно – хорошая мебель, потому что у меня нет возможности покупать новые шкафы, столы и серванты", – поделилась Повалий.

Якобы заработанных в стране-агрессоре кровавых рублей денег Повалий на частный дом не хватает.

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"В среднем на дом мне нужно от 35 до 45 миллионов рублей. У меня сейчас таких денег нет. Поэтому я обратилась к банкирам, чтобы они мне дали кредит. Мы решили, что лучше взять свое жилье и выплачивать деньги банку, чем платить за аренду", – заявила певица.

Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев рассказал, почему Ани Лорак и Таисия Повалий поддержали страну-агрессора РФ. Артист признался, что сперва даже искал для них оправдания.

Также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк припечатал Повалий за пресмыкание перед Путиным, и придумал наказание для певицы-предательницы и ей подобных.

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