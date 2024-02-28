"У меня нет другого выбора": Адель уходит со сцены

Британская знаменитость 12 лет назад уже покидала своих фанатов.

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Адель сообщила, что делает в карьере перерыв / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/adele

Свою первую "Грэмми" Адель получила, когда ей было всего 20 лет, и сегодня 35-летнюю британскую певицу мало кто может упрекнуть в лени. С ноября 2022 года она практически без перерыва каждые выходные дает концерты, и после сорокового выступления Адель приняла решение уйти со сцены на неопределенный срок.

Об этом артистка сообщила в своем блоге в Instagram. Переутомление и перенапряжение привели к тому, что она заболела. Игнорируя плохое самочувствие, Адель все же вышла на сцену крайнего концерта, однако после него врачи настояли на том, чтобы певица ушла на покой ради ее же здоровья.

"Теперь я снова заболела, и, к сожалению, все это сказалось на моем голосе. По предписанию врачей у меня нет другого выбора, кроме как хорошенько отдохнуть. Я люблю вас, я скучаю по вам, как сумасшедшая, и мне очень жаль за причиненные неудобства", - пишет звезда. Она также отметила, что мартовские выступления будут перенесены, так что ее вынужденный отпуск продлится минимум месяц.

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К слову, это - не первый длительный перерыв в карьере Адель. В 2012 году, после того, как она окончательно закрепилась на вокальном Олимпе и была признана одной из величайших женщин в музыкальной индустрии, она покинула сцену на целых 3 года. Тогда ее решением руководило рождение ребенка и желание провести время с семьей.

Адель сообщила, что делает в карьере перерыв / instagram.com/adele

Кто такая Адель? Адель - британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми. Также у артистки есть "Оскар" и "Золотой глобус" (за песню "Skyfall" - заглавную тему одноименного фильма про Джеймса Бонда). Имеет орден Британской империи и несколько рекордов в Книге рекордов Гиннесса. Одна из самых влиятельных женщин в мире (по версии издания Time) и одна из самых продаваемых артистов в мире.

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