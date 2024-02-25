Эми Шумер диагностировали редкую болезнь из-за хейта фанатов

"Красотка на всю голову" благодарит недоброжелателей, которые вдохновили ее обратиться за помощью.

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Эми Шумер борется с синдромом Кушинга / коллаж: Главред, фото: instagram.com/amyschumer, ua.depositphotos.com

Американская актриса и комик Эми Шумер приняла участие в "The Tonight Show" Джимми Феллона, после чего на артистку обрушилась лавина хейта. На протяжении всей своей карьеры она сталкивается с проблемами с лишним весом, из-за чего ее часто критикуют.

Шумер подходит к вопросам своей внешности с юмором, однако жестокость шуток после шоу Феллона вынудила ее признаться, что врачи поставили ей редкий диагноз, для которого одутловатое лицо и постоянный яркий румянец являются характерными симптомами.

В интервью для News Not Noise Эми рассказала, что хейт из-за резких перемен во внешности мотивировал ее обратиться к специалистам. В больнице у нее диагностировали синдром Кушинга - синдром, при котором организм вырабатывает чрезмерное количество кортизола, гормона стресса.

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"Это были сумасшедшие недели для меня и моей семьи. Я была вынуждена сниматься в кино и в то же время терпеть хейт в интернете. Мне писали, что я изменилась, мое лицо красное и отечное. Но я благодарю Бога за ту ситуацию, потому что из-за критики я поняла, что со мной что-то не так. Параллельно со съемками в шоу, я по четыре часа подряд находилась в аппаратах МРТ, мне перекрывали вены из-за количества взятой крови, и я боялась, что не смогу увидеть как растет мой сын", - рассказала актриса.

К счастью, после длительных обследований врачи пришли к выводу, что ее тип расстройства - временный, и у Шумер есть все шансы со временем вернуться в норму.

Эми Шумер на шоу Джимми Феллона / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кто такая Эми Шумер? Эми Шумер - американская актриса и стендап-комик. Одна из самых высокооплачиваемых комиков Голливуда, лауреат премии "Эмми" (2015). Известная по ролям в комедиях "Девушка без комплексов" и "Красотка на всю голову".

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