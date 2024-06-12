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У Меладзе и Джанабаевой все хорошо: интимное фото попало в сеть

Алена Кюпели
12 июня 2024, 15:32
267
Меладзе и Джанабаева живут вместе и рассказывают о любви.
Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе продолжают жить семейной жизнью/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Несмотря на многочисленные слухи о том, что российский певец Валерий Меладзе и его жена Альбина Джанабаева, таки вместе.

На своей странице в Instagram, Джанабаева разметила фотографию, где тянется с поцелуями к Валерию Меладзе. Кроме того, на фото звездная пара выглядит счастливой: певец улыбается в камеру вместе с женой, показывая поцелуй.

Отметим, что 10 июня Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием. Сегодня Ирина, бабушка новорожденного, опубликовала в своем блоге в Instagram его первые фото.

видео дня
Меладзе и Джанабаева живут вместе
Меладзе и Джанабаева живут вместе / Скриншот Instagram/albinadzhanabaeva
Меладзе и Джанабаева живут вместе
Меладзе и Джанабаева живут вместе / Скриншот Instagram/albinadzhanabaeva

"Любите друг друга вечно", - написала певица, опубликовав видео, где он обнимается со своим мужем.

Кто такой Валерий Меладзе?

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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Отметим, недавно Альбина Джанабаева показала лицо без макияжа, на котором фанаты с трудом узнали звезду. Артистка выглядела очень бледной и уставшей и совсем не похожей на себя.

А также ранее у Альбины Джанабаевой спросили под ее свежим фото в Instagram, где сейчас Валерий Меладзе. Остряки предположили, что Меладзе все еще "шепчет в Дубаях", на что певица с холодной невозмутимостью заявила, что ее муж уже покинул ОАЭ.

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