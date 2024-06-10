Валерий Меладзе стал дедушкой - первые подробности

София Меладзе, дочь певца от первого брака, раскрыла пол и имя младенца.

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Валерий Меладзе дедушка - дочь Меладзе София родила / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzevalerian

Сегодня стало известно, что 58-летний певец Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Его дочь София 10 июня родила первенца.

София в сентябре 2022 года вышла замуж за мужчину по имени Савва Байбаков. В феврале 2024 года в Сети появились ее снимки с уже заметно округлившимся животиком.

Сегодня счастливая мама в своем блоге в Instagram сообщила, что на свет появился ее сын. Мальчика назвали Георгием. Малыш родился в медицинском центре в Московской области.

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Валерий Меладзе - отец шестерых детей. В его первом браке Ириной Малухиной родились Инга (род. 7 февраля 1991), София (род. 19 мая 1999) и Арина (род. 7 декабря 2002). Их первенец, мальчик, прожил всего 10 дней и умер в младенчестве. От отношений с Альбиной Джанабаевой у Меладзе появились сыновья Константин (род. 26 февраля 2004) и Лука (род. 2 июля 2014), и дочь Агата (род. 12 апреля 2021).

Георгий - пока первый и единственный внук певца.

Валерий Меладзе дедушка - дочь Меладзе София родила / instagram.com/sofikomeladze

Кто такой Валерий Меладзе? Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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