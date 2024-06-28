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У Кушанашвили началось критическое воспаление

Алена Кюпели
28 июня 2024, 12:04
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Отар Кушанашвили в данный момент борется за свою жизнь.
У Отара Кушанашвили нашли серьезную болезнь
У Отара Кушанашвили нашли серьезную болезнь / Коллаж Главред, фото скриншот

Состояние телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили, который осудил нападение России на Украину и был госпитализирован в тяжелом состоянии, стало хуже.

По данным российских пропагандистских СМИ, у журналиста начался опасный для жизни перитонит.

По информации российского пропагандистского телеграмм-канала Mash, шоумена прооперировали дважды: сначала чистили организм, затем вырезали половину желудка из-за непроходимости кишечника. Впереди ещё одно вмешательство.

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По словам источника из близкого окружения, сейчас знаменитость находится в реанимации на ИВЛ. Приходит в себя, но говорить не в силах. "Движениями и глазами успокаивает близких, иронизирует над состоянием, просится домой. Его ждёт третья операция —удаление злокачественной опухоли из кишечника. Артист не следил за здоровьем и долго игнорировал врачей, поэтому вот", - сообщают пропагандисты.

Они также сообщают, что как только Кушанашвили восстановится, его переведут в онкологический центр в Москве.

Кто такой Отар Кушанашвили?

Отар Кушанашвили — грузинский и русский музыкальный журналист и телеведущий.
28 марта 2016 года Служба безопасности Украины сообщила о запрете въезда в Украину Отару Кушанашвили на три года.
В 2022 году Отар Кушанашвили категорически осудил войну в Украине и вступил за дочь пропагандиста Владимира Машкова Марию, осудившую кровавую политику диктатора-президента РФ Владимира Путина.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Пропагандистка, фанатка террориста Путина, телеведущая Тина Канделаки помогла разогнать по всему интернету оскорбления в адрес Путина.

Раннее также стало известно о том, что Отар Кушанашвили был госпитализирован в тяжелом состоянии и оказался серьезно болен. У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль, сейчас его оперируют. Об этом сообщил друг шоумена Владимир Полупанов.

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