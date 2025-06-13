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У Джамалы украли сценический костюм с "Евровидения-2016"

Виталий Кирсанов
13 июня 2025, 12:32
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Образ для финала "Евровидения" состоял из тёмно-синих брюк с кружевным узором и платья-плаща.
У Джамалы украли костюм с "Евровидения-2016"
У Джамалы украли костюм с "Евровидения-2016" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Кратко:

  • Костюм создал украинский дизайнер Иван Фролов
  • Сценический наряд некоторое время хранился в музее ABBA в Стокгольме

Украинская певица Джамала шокировала фанатов неожиданным признанием: её сценический наряд с выступления на "Евровидении-2016", с которым она принесла Украине победу, был украден.

Об этом артистка рассказала в своих Instagram-сториз, отвечая на вопросы фанатов.

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"К сожалению, у меня его украли", - написала Джамала и поделилась архивным фото с выступления.

Образ для финала "Евровидения" состоял из тёмно-синих брюк с кружевным узором и платья-плаща с объёмными рукавами. Его создал украинский дизайнер Иван Фролов, который на тот момент только начинал свой творческий путь под брендом FROLOV.

После триумфа на конкурсе сценический наряд некоторое время хранился в музее ABBA в Стокгольме - как символ победы Украины. Позже его вернули Джамале. Однако, где именно произошла кража и при каких обстоятельствах, - певица пока не раскрывает.

У Джамалы украли сценический костюм с 'Евровидения-2016'
Фото: скриншот

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Кто такая Джамала?

Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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