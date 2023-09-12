У дочери Заворотнюк проблемы с законом из-за долгов

На Анну Заворотнюк подали в суд. Очевидно, роскошная жизнь светской львицы влетела ей в копеечку.

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Анна Заворотнюк задолжала банку крупную сумму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Ранее на Анну Заворотнюк смотрели, как на богатую наследницу: ее мама, актриса Анастасия Заворотнюк, строила успешную карьеру, отец - бизнесмен. Сейчас артистка не способная обеспечивать свою старшую дочь из-за онкологии.

Теперь Анна выскочила замуж, но личность и доходы мужа скрывает - с Эмиратов, где супруги якобы осели, она быстро сбежала обратно в рф, сетуя на чрезмерную жару.

Заворотнюк-младшая активно ведет лайфстайл-блог в Instagram на 200 тыс. подписчиков, но едва ли ее доходов от рекламы хватает на тот роскошный образ жизни, который она демонстрирует: девушка не раз признавалась, что одежду она надевает лишь один раз, потом она ей надоедает; все ее фото в образах от мировых брендов сняты в дорогих московских ресторанах.

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Кто платит за весь этот "банкет" остается неизвестным. Однако пресса страны-оккупанта, опираясь на собственные источники, сообщает, что Анна Заворотнюк в долгах, как в шелках.

Более того - отдавать эти долги она настолько не торопится, что известный в стране-оккупанте банк подает на блогершу в суд с целью взыскать с нее 85 тыс. рублей (около 33 тыс. грн - прим. редактора). Заворотнюк пока свои проблемы с законом не комментирует.

Анна Заворотнюк задолжала банку крупную сумму / t.me/iamhronik

Ранее онколог Юрий Покровский дал Анастасии Заворотнюк неутешительный прогноз относительно того, сможет ли актриса вернуться к нормальной жизни в случае ее полной победы над раком.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.

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