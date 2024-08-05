У 62-летнего Тома Круза роман с 25-летней певицей - СМИ

Вероятная избранница Круза уже прокомментировала природу их отношений.

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Том Круз и Виктория Канал - Тому Крузу приписывают роман с юной певицей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

62-летний Том Круз не оставляет попыток все же найти свою "миссис Круз", с которой он мог бы разделить свою жизнь. И западные таблоиды нашли для актера подходящую, на их взгляд, кандидатуру.

Речь идет о Виктории Канал - 25-летней протеже солиста группы Coldplay Криса Мартина. Она - певица и музыкант, строит свою сольную карьеру, и выступает с коллективом.

Канал и Круз познакомились на музыкальном фестивале Гластонбери в конце июня 2024. Затем, как сообщает PageSix, Том пригласил Викторию на съемки фильма "Миссия невыполнима-8" - посмотреть, как он работает. Близкое окружение актера якобы отметило, что такой редкий жест - "не то, что он делает для своих случайных друзей".

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Затем папарацци стали наблюдать за парой более пристально, и уже "поймали" их вместе на премьере фильма "Смерч", во время пеших прогулок по Лондону и на концерте Брюса Спрингстина на стадионе Уэмбли. Это было трактовано, как признак глубокой привязанности между Крузом и Канал.

Том Круз и Виктория Канал - Тому Крузу приписывают роман с юной певицей / instagram.com/victoriacanal

Сама же Виктория в своем блоге в Instagram отрицает, что ее связывают с Томом романтические чувства. Она опубликовала ряд сторис, а затем и полноценный пост, в котором с юмором и самоиронией опровергает слова таблоидов про ее отношения с американским актером.

"Ребята, это буквально безумие, но, видимо, таблоиды думают, что я встречаюсь с Томом Крузом. Давайте просто пресечем это на корню - извините, что огорчаю вас, но я не встречаюсь с этим мужчиной, хотя он прекрасный человек и артист. Никогда не думала, что в жизни мне придется прояснить это вслух. Если вы собираетесь написать обо мне в таблоидах, используйте более качественные фотографии, черт возьми! Огромный плюс: впервые я - испано-американская певица Виктория Канал, а не однорукий пианист (Виктория родилась без правого предплечья из-за синдрома амниотической полосы - прим. редактора), чье имя осталось неупомянутым. Во всем есть свои плюсы, спасибо Том. Если говорить серьезно, Том был просто уважаемым и ободряющим человеком и наставником, как Крис Мартин, мой отец, мои учителя музыки и другие мудрые люди, которые многому научились в жизни. И опять же, я дружу с самыми разными людьми, которые очень отличаются от меня. Вы многому научитесь, если будете открыты для жизни, которая принесет вам таких учителей", - отмечает Виктория Канал.

Виктория Канал опровергла слухи про роман с Томом Крузом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriacanal

Кто такой Том Круз? Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

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