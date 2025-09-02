"Тяжело это делать": Потап пожаловался на бюрократию в Украине

Потап рассказал сколько раз пересекал границу.

Потап - выезд из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Потап дал новое интервью

Что он сказал о своем положении за границей

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, не считает себя эмигрантом.

Как рассказал беглец в интервью Дарье Вершиленко, он просто меньше бывает в Украине.

"Я всегда путешествовал, всегда зарабатывал деньги за пределами Украины, и для меня режим не поменялся. Я просто меньше бываю в Украине", - сказал Потап.

Потап живет за границей / фото: instagram.com, Потап

Также он подчеркнул, что за время полномасштабной войны возвращался в Украину 14 раз.

"Это непросто, но это непросто физически. Потому что тяжело выезжать. Просто физически тяжело это делать, не говоря уже о всяких бюрократических моментах. Я давно работаю за границей, у меня система интересов и бизнесов развита и здесь, и в Америке тоже, и в Европе, и в Арабских Эмиратах", – добавил артист.

Слухи о ребенке Насти Каменских и Потапа

Недавно украинский продюсер и ведущий Люкс ФМ Евгений Фешак заявил о том, что Настя Каменских уже родила ребенка от беглеца Потапа. С его слов, у пары есть мальчик, который живет в Испании, но супруги это скрывают. Также Настя и Потап ранее удерживались от комментариев на эту тему.

Потап / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

