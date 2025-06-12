Тяжелая операция уложила Мурата Налчаджиоглу на больничную койку - детали

Уже две недели бывший муж Ани Лорак находится под присмотром врачей.

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Мурат Налчаджиоглу новости - бизнесмен оказался в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/overkovskaja

Вкратце:

Мурата Налчаджиоглу госпитализировали две недели назад

Он перенес операцию и сейчас восстанавливается

Турецко-украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу встретил свое 48-летие на больничной койке. Он перенес тяжелую операцию.

О госпитализации Налчаджиоглу сообщил в День своего рождения в Instagram. Он показал видео, на котором его новая возлюбленная, украинская фитнес-тренер Людмила Оверковская, поздравляет его с праздников в больничной палате.

видео дня

В кадре именинник был с капельницей в руке и кислородной трубкой в носу. Впрочем, это не помешало ему порадоваться приходу Людмилы - она принесла ему подарки и воздушные шары в форме сердечек, украшенных их совместными фото.

Людмила Оверковская пришла поддержать возлюбленного / instagram.com/muratnalca

Людмила Оверковская пришла поддержать возлюбленного / instagram.com/muratnalca

Позже Налчаджиоглу объяснил, что перенес серьезную операцию. "Последние две недели тут. Сложная операция была... Спасибо, что вернули к жизни", - написал бизнесмен.

Мурат Налчаджиоглу новости - бизнесмен оказался в больнице / instagram.com/muratnalca

После подтверждения новостей о госпитализации и операции Людмила Оверковская опубликовала видео, как идет в больничную палату к Мурату и поздравляет его с Днем рождения. В комментариях к ролику поклонники, друзья и подписчики желают Налчаджиоглу скорейшего выздоровления.

Людмила Оверковская пришла поддержать возлюбленного / instagram.com/overkovskaja

Людмила Оверковская пришла поддержать возлюбленного / instagram.com/overkovskaja

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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