Тяжелая операция уложила Мурата Налчаджиоглу на больничную койку - детали

Вкратце:
- Мурата Налчаджиоглу госпитализировали две недели назад
- Он перенес операцию и сейчас восстанавливается
Турецко-украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу встретил свое 48-летие на больничной койке. Он перенес тяжелую операцию.
О госпитализации Налчаджиоглу сообщил в День своего рождения в Instagram. Он показал видео, на котором его новая возлюбленная, украинская фитнес-тренер Людмила Оверковская, поздравляет его с праздников в больничной палате.
В кадре именинник был с капельницей в руке и кислородной трубкой в носу. Впрочем, это не помешало ему порадоваться приходу Людмилы - она принесла ему подарки и воздушные шары в форме сердечек, украшенных их совместными фото.
Позже Налчаджиоглу объяснил, что перенес серьезную операцию. "Последние две недели тут. Сложная операция была... Спасибо, что вернули к жизни", - написал бизнесмен.
После подтверждения новостей о госпитализации и операции Людмила Оверковская опубликовала видео, как идет в больничную палату к Мурату и поздравляет его с Днем рождения. В комментариях к ролику поклонники, друзья и подписчики желают Налчаджиоглу скорейшего выздоровления.
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Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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