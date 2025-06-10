Жена Козловского показала, как их крошка-сын отрывается под "Пинаколаду"

Вкратце:
- Во время подготовки к концерту Виталия Козловского пришли поддержать жена и сын
- Юлия Козловская показала, как вместе с Оскаром танцует под "Пинаколаду"
Последние полтора года для Виталия Козловского были наполнены яркими моментами - женитьба, долгожданное отцовство, завершение многолетней тяжбы с Игорем Кондратюком и настоящий творческий ренессанс. Сейчас карьера певца переживает второй расцвет, и своими успехами Козловский может поделиться с самыми главными людьми в своей жизни - женой и сыном.
Юлия Козловская (Бакуменко) в своем блоге в Instagram показала, как она и годовалый Оскар выступали группой поддержки для Виталия. Пока артист на репетиции перед концертом исполнял на сцене украинскую версию песни "Пинаколада", его близкие отрывались в зрительном зале на полную.
"Папа и сынок на саундчеке. Впервые Оскар побывал на концертах и это так ценно - делать дело, которое очень любим, вместе. Какие бы сложные не были времена и громкие ночи, есть огромная мотивация держаться и идти только вперед", - подписала Бакуменко трогательные кадры.
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Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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