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"Ты всегда в наших сердцах": мама Королевой рассказала о страшной потере

15 октября 2022, 10:28

Людмила Порывай опубликовала в соцсетях трогательный пост.

Людмила Порывай
Людмила Порывай / скриншот

76-летняя Людмила Порывай поделилась трагической новостью. 14 октября могло бы исполнится 100 лет ее маме.

К сожалению, женщина не дожила до почетного юбилея.

"Моей любимой маме Соне было бы 100!!! Ты всегда в наших сердцах…", — написала теща Тарзана на своей страничке в Instagram.

Подписчики поспешили поддержать любимицу, которая продолжает чтить память близкого человека. Также фолловеры обратили внимание на кружку с изображением покойной, которая для многих стала очередным доказательством того, насколько большое и доброе сердце у Людмилы Порывай.

Пост Людмилы Порывай
Пост Людмилы Порывай / скриншот

Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.

Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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Автор: Сергей Кущ
Наташа Королева новости шоу бизнеса
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