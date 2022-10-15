"Ты всегда в наших сердцах": мама Королевой рассказала о страшной потере

Людмила Порывай опубликовала в соцсетях трогательный пост.
76-летняя Людмила Порывай поделилась трагической новостью. 14 октября могло бы исполнится 100 лет ее маме.
К сожалению, женщина не дожила до почетного юбилея.
"Моей любимой маме Соне было бы 100!!! Ты всегда в наших сердцах…", — написала теща Тарзана на своей страничке в Instagram.
Подписчики поспешили поддержать любимицу, которая продолжает чтить память близкого человека. Также фолловеры обратили внимание на кружку с изображением покойной, которая для многих стала очередным доказательством того, насколько большое и доброе сердце у Людмилы Порывай.
Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.
Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.
Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.
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