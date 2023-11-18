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"Ты станешь звездой": Потап спел дифирамбы новой подопечной, которая прилегла на него

Алена Кюпели
18 ноября 2023, 12:24
Потап трогательно обратился к своей новой протеже по имени Катарина.
Новая протеже Потапа - Katarina
Новая протеже Потапа - Katarina / Коллаж Главред, фото Instagram/novakatarina_music, realpotap

Музыкальный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко), который недавно завел себе новую творческую партнершу по имени Катарина, спел ей дифирамбы.

На своей странице в Instagram, Потап выложил пост, где напророчил своей новой протеже большое будущее. "Хочу поблагодарить в первую очередь, Katarina тебя, за доверие и талант, а еще за невероятное трудолюбие, потому что мало кто знает, что такое выдержать 2 дня съемок, почти раздетой, в ледяном океане. У тебя большое будущее, ты станешь звездой", - написал Потап.

Также на фото видно, как девушка прилягла на своего продюсера. На ней было роскошное платье с высоким разрезом, который подчеркивал ее стройную ногу.

видео дня

На фото - новый творческий дуэт:

Напомним, ранее Алексей Потапенко анонсировал новое партнерство с певицей по имени Катарина. С ней он написал новый дуэт и снял клип. Песня получила название "Где рай".

Напомним, ранее Потап записал очередное странное видео. На своей странице в ТикТок, Потап выложил видео, где он в парике и очках имитирует пение под новую песню Насти Каменских "Зірка в небі".

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