УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Ты сейчас выйдешь отсюда": Верка Сердючка жестко осадила поклонницу

Анна Подгорная
19 августа 2024, 13:31
78
Артистка не стала терпеть грубого поведения зрительницы во время концерта.
Верка Сердючка с мамой
Верка Сердючка новости - Верка Сердючка на концерте в Днепре усмирила зрительницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka

Верка Сердючка на своих концертах с большим удовольствием взаимодействует с публикой. Не лезет за словом в карман остроумная певица и в тех случаях, когда зрители начинают себя вести неподобающим образом.

Так недавно у артистки было выступление в Днепре. Однако его Сердючке пришлось приостановить из-за одной из поклонниц, которая пришла на концерт нетрезвой и начала громко и нецензурно выражаться, что возмутило Верку.

Она сделала нарушительнице спокойствия замечание: попросила ее перестать ругаться, или же ее придется вывести из зала. Также артистка дала громкой зрительнице полезный совет.

"Ты напилась, да? Если ты сейчас будешь материться, сейчас выйдешь отсюда, поняла? Ты выйдешь! Так не хорошо! Дети сидят! Вот выпей, так закусывать надо. Есть рыбку и балык! Можно же закусывать", - сказала Верка Сердючка.

Смотрите видео общения Верки Сердючки со зрительницей во время концерта в Днепре:

Кто такая Верка Сердючка?

Верка Сердючка — самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия".

Андрей Данилко
Кто такой Андрей Данилко / инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее в Сети высмеяли блогера и ведущего Богдана Буше, который пожаловался на "тяжелый блогерский труд" и усталость во время полномасштабной войны.

Также украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко попал в скандал из-за изменения гимна Киева - песни "Як тебе не любити, Києве мій!".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Верка Сердючка Андрей Данилко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"На Курщине достигаем поставленных целей": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

"На Курщине достигаем поставленных целей": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

13:52 Украина
Операция ВСУ на Курщине: известно, состоится ли обмен территориями "метр на метр"

Операция ВСУ на Курщине: известно, состоится ли обмен территориями "метр на метр"

12:35 Украина
РФ подняла в воздух 6 самолетов Ту-95МС: украинцев предупредили о ракетной угрозе

РФ подняла в воздух 6 самолетов Ту-95МС: украинцев предупредили о ракетной угрозе

12:15 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Страну трусит почти 7-балльный шторм: скоро начнется еще одна магнитная буря 40540

Страну "трусит" почти 7-балльный шторм: скоро начнется еще одна магнитная буря

Раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости 10671

Раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости

Как убрать даже старое жирное пятно без стирки: способ, о котором мало кто не знает 9986

Как убрать даже старое жирное пятно без стирки: способ, о котором мало кто не знает

Сухой корм или влажный: чем вообще лучше не кормить котов - ответ биохимика 6230

Сухой корм или влажный: чем вообще лучше не кормить котов - ответ биохимика

Последние новости

13:52

"На Курщине достигаем поставленных целей": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

13:49

Какие будут Apple Watch в 2024: первые инсайды об Apple Watch Series 10

13:36

Действительно ли заповедник "Аскания-Нова" уничтожен: окончательный ответ дирекции

13:31

"Ты сейчас выйдешь отсюда": Верка Сердючка жестко осадила поклонницуВидео

13:17

Екатерина Осадчая показалась беременной и сообщила радостную новость

Из-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - СунгуровскийИз-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - Сунгуровский
12:55

Боевые действия в приграничье РФ: операция может не ограничиться Курской областью

12:54

Разгадка тайны египетских пирамид: ученые сделали сенсационное открытиеВидео

12:35

Операция ВСУ на Курщине: известно, состоится ли обмен территориями "метр на метр"

12:31

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: у кого есть шанс разбогатеть

Реклама
12:20

"В активной фазе безумия": путиниста Никиту Джигурду разоблачили в зависимости

12:15

РФ подняла в воздух 6 самолетов Ту-95МС: украинцев предупредили о ракетной угрозе

11:53

Отключения возвращаются: света может не быть по 8 часов в день

11:29

Операция на Курщине отразиться на всей линии фронта: Згурец удивил прогнозом

11:29

Урожай ошеломит опытных огородников: чем обработать огурцы, если желтеют листьяВидео

11:26

"Боятся испортить лицо Путина": Сунгуровский сказал, что мешает Украине выиграть войну

11:02

После осуждения Зеленского и визита в Москву: премьер Индии планирует посетить Украину

10:57

Что такое "легіт": многие не знают истинное значение этого словаВидео

10:45

Кто разорвал газовую удавку?мнение

10:44

Китайский гороскоп на завтра 20 августа: Кроликам - раздражение, Лошадям - стресс

10:34

Заповедника "Аскания-Нова" больше нет: что россияне с ним сделали

Реклама
10:13

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Козерогам - споры, Рыбам - успех

09:50

Не могла признаться: Кейт Миддлтон долго скрывала правду от народа

09:40

Ситуация на Покровском направлении ухудшается: как ВСУ могут изменить стратегию

09:34

РФ атаковала Украину дронами, их пришлось сбивать в 8 областях: какие последствия

09:33

Копеечное средство творит чудеса: как удалить пятна, которые не отстирываются

09:26

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 26 августа: Львам - неопределенность, Рыбам - важный разговор

08:57

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 августа: Рыбам выпадет шанс, Львам - деньги

08:28

РФ перебросила в Курскую область 5 тыс. российских военных из Украины: детали

08:15

Подстава из-за Галкина: в РФ приняли ошеломляющее решение на счет Кристины Орбакайте

07:34

"Это шокировало Путина": операция на Курщине может изменить ход войны - сенатор США

07:05

Только современные "Шерлоки Холмсы" найдут 10 отличий: невероятная загадка на внимательность

06:38

ВСУ продвинулись в Курской области и вошли в несколько населенных пунктов: подробности

06:28

Четыре задачи Курской операциимнение

05:22

Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Раков ждет путешествие и хороший доходВидео

04:05

"Путин не так силен, как казался": Гельман сказал, кто может всколыхнуть режим в РФВидео

03:33

Сухой корм или влажный: чем вообще лучше не кормить котов - ответ биохимикаВидео

03:00

"Это ненормальная жизнь": Елена Зеленская сделала громкое признание об отношениях с мужем

02:20

Британия запустила в космос первый военный спутник - он поможет Украине

01:37

Было бы счастье: Лукашенко заявил, что Украина хочет, чтобы РФ применила ядерку

00:52

Ситуация неоднозначная: не все бойцы ВСУ поддерживают Курскую операцию

Реклама
00:11

Британия открыто заявила об использовании своего оружия на Курщине - детали

00:03

Эти дни будут особенно тяжелые: в Укрэнерго рассказали о дефиците электроэнергии

18 августа, воскресенье
23:42

В России устроили истерику из-за статьи WP о "тайных переговорах"

23:26

Осудили "Курскую операцию": Кто поддерживает РФ и против Украины

23:13

"Будет еще несколько этапов": ВСУ готовят новые операции на Курщине - Сумская ГВА

23:05

"Ситуация критическая": украинцев призывают эвакуироваться из трех городов

22:45

Положительные новости - Зеленский о докладе Сырского с линии фронтаВидео

22:12

Законная цель - американский адмирал о необходимости бить по Керченскому мосту

22:03

Чего Путин боится больше всего: Маломуж раскрыл его "призраки прошлого"

21:36

Восьмой полк "затрофеил" на Курщине вражескую "Рапиру": она работает на ВСУ

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять