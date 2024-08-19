"Ты сейчас выйдешь отсюда": Верка Сердючка жестко осадила поклонницу

Артистка не стала терпеть грубого поведения зрительницы во время концерта.

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Верка Сердючка новости - Верка Сердючка на концерте в Днепре усмирила зрительницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka

Верка Сердючка на своих концертах с большим удовольствием взаимодействует с публикой. Не лезет за словом в карман остроумная певица и в тех случаях, когда зрители начинают себя вести неподобающим образом.

Так недавно у артистки было выступление в Днепре. Однако его Сердючке пришлось приостановить из-за одной из поклонниц, которая пришла на концерт нетрезвой и начала громко и нецензурно выражаться, что возмутило Верку.

Она сделала нарушительнице спокойствия замечание: попросила ее перестать ругаться, или же ее придется вывести из зала. Также артистка дала громкой зрительнице полезный совет.

"Ты напилась, да? Если ты сейчас будешь материться, сейчас выйдешь отсюда, поняла? Ты выйдешь! Так не хорошо! Дети сидят! Вот выпей, так закусывать надо. Есть рыбку и балык! Можно же закусывать", - сказала Верка Сердючка.

Смотрите видео общения Верки Сердючки со зрительницей во время концерта в Днепре:

Кто такая Верка Сердючка? Верка Сердючка — самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия".

Кто такой Андрей Данилко / инфографика: Главред

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