Твоя бывшая: роскошная принцесса Дубая бросила своего мужа онлайн

Дунайская принцесса приняла радикальное решение.

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Девушка бросила своего мужа через соцсети / Коллаж Главред, фото Instagram/hhshmahra

Дочь правителя Дубая, похоже, объявила о своем разводе в социальных сетях.

В сообщении из аккаунта в Instagram шейхи Махры бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум говорится, что она прекращает брак: "Настоящим я объявляю о нашем разводе".

Никаких публичных комментариев со стороны мужа шейхи Махры, шейха Маны бин Мохаммеда бин Рашида бин Мана Аль Мактума, или ее отца не последовало.

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Пост, который начинается со слов "Дорогой муж", завершается словами: "Я развожусь с тобой, я развожусь с тобой, я развожусь с тобой".

"Дорогой муж, пока ты занят с другими компаньонами, я заявляю о нашем разводе. Я развожусь с тобой, я развожусь с тобой, я развожусь с тобой", - трижды повторила Махра, согласно исламской традиции при расторжении брака.

"Береги себя. Твоя экс-жена", - добавила она.

Принцесса Дубая бросил мужа в сети / Скриншот

Судя по всему, все изображения мужа Шейхи Махры были удалены из ее аккаунта. В аккаунте шейха Маны также, похоже, отсутствуют фотографии его жены.

Пара поженилась в апреле 2023 года на пышной церемонии, а два месяца назад у них родился первый ребенок. В некоторых комментариях пользователей Instagram высказываются предположения, что аккаунт Шейхи Махры мог быть взломан.

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