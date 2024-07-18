Названо имя обладательницы титула "Мисс Вселенная Украина"-2024

Сегодня стало известно имя девушки, которая будет представлять Украину на конкурсе Мисс Вселенная-2024 в конце года в Мексике. Мисс Вселенная Украина-2024 стала 20-летняя Алина Пономаренко из Одессы. Новость об этом появилась на официальной странице соревнования в Instagram.
Конкурсантка имеет высшее юридическое образование (закончила Одесскую юридическую академию по специальности "Международная юстиция и право" - прим. редактора), однако сейчас свое свободное время посвящает благотворительности. Пономаренко является основательницей социальной инициативы "Дерево любові", главная цель которой - помощь пожилым людям.
Алина Пономаренко уже имеет титул "Мисс Одесса-2023" и вошла в топ-10 на конкурсе Miss Supertalent-2023 в Южной Корее. Имеет многолетний опыт работы моделью.
"Стать Мисс Вселенная Украина - это не просто о победе в конкурсе красоты. Представлять Украину на "Мисс Вселенная" - большая честь для меня и возможность для нашей страны еще раз быть услышанными. Моя мечта стать "Мисс Вселенная Украина" основывается на стремлении служить своей стране, поддерживать наших героев и помогать людям, которым нужна поддержка", - говорит Пономаренко.
В этом году отбор конкурсанток из-за полномасштабной войны проходил в формате онлайн-собеседования, и длился несколько месяцев.
Смотрите видео, как Алина Пономаренко получает корону "Мисс Вселенная Украина"-2024:
Конкурс Мисс Вселенная
"Мисс Вселенная" — ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в "Большую четвёрку" наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".
По данным Википедии, конкурс был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. В 1960 году шоу сменило местоположение с Калифорнии на Флориду. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране.
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