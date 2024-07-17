Соломия Витвицкая призналась, как ее бывший муж реагирует на ее новый роман

Витвицкая показала, что ей пишет Кочатков, когда видит ее счастливой из-за бойфренда-военного.

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Соломия Витвицкая новости - Витвицкая рассказала про отношение экса к ее новому роману с Алексеем Ситайло / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская ведущая и журналистка Соломия Витвицкая состояла в браке с телеоператором Владом Кочатковым 10 лет. Четыре года назад пара распалась.

Все это время Витвицкая не комментировала свою личную жизнь. Однако ситуация изменилась в феврале 2024 года - ведущая призналась, что состоит в романтических отношениях с воином ВСУ Алексеем Ситайло.

С тех пор Соломия время от времени делится с поклонниками романтическими моментами с новым избранником. К примеру, недавно она в своем блоге в Instagram показала себя с букетом ярких цветов от Ситайло.

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Кочатков, бывший муж Витвицкой, не удержался, и эмоционально прокомментировал это. В личных сообщениях он написал журналистке, что рад за нее. Позже сама Соломия отметила, что довольна тем фактом, что ей и бывшему мужу удалось после развода сохранить адекватные отношения.

"Так приятно осознавать, насколько мы с Владом мудро и цивилизованно разошлись и радуемся друг за друга", - написала ведущая.

Соломия Витвицкая новости - Витвицкая рассказала про отношение экса к ее новому роману с Алексеем Ситайло / instagram.com/solomiyavitvitska

Кто такая Соломия Витвицкая? Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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